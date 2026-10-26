GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh

Du khách quốc tế tham quan không gian giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: BTC)

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) chủ trì, phối hợp Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Bám sát chủ đề chung của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 là “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, GRECO 2026 được định vị không phải là một hội chợ tiêu dùng đơn thuần, mà là một hệ sinh thái triển lãm tích hợp và hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư chiến lược gắn liền với tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Thông qua việc trình diễn các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế, GRECO 2026 thiết lập không gian giao lưu trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học.

Đông đảo người dân đến tham quan không gian giới thiệu sản phẩm. (Ảnh: BTC)

Qua đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hóa tài nguyên, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời định hình văn hóa tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Trên tổng diện tích khoảng 11.000m2, với sự tham gia của hơn 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với diện tích tương đương 300 gian hàng, GRECO 2026 dự kiến thu hút khoảng 100 nghìn lượt khách tham quan.

Chương trình được bố trí thành 4 phân khu chính: khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao-hội tụ và lan tỏa, giới thiệu các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, kinh tế tầm thấp, tự động hóa, robot, in 3D và vật liệu mới.

Khu trưng bày đô thị xanh, với các giải pháp về giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh.

Khu trưng bày sản phẩm xanh, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và mô hình sản xuất-kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn, tiêu chuẩn ESG, cùng không gian đổi mới sáng tạo của các viện, trường và cộng đồng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ.

Khu hoạt động trải nghiệm cộng đồng, nơi người dân trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, công nghệ và tham gia các hoạt động về tiêu dùng bền vững, giảm phát thải, phân loại rác tại nguồn.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, ITPC phối hợp các đơn vị tổ chức chuỗi năm chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương chuyên sâu giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các sự kiện tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng-đô thị-môi trường, cùng các hội nghị hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư và đổi mới sáng tạo với các đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel.

Đồng thời, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm cộng đồng và chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thời trang Việt Nam vào các khung giờ cố định tại khu vực sân khấu chính.

Không gian giới thiệu sản phẩm thu hút nhiều thiếu nhi đến tham quan. (Ảnh: BTC)

Thông qua chuỗi hoạt động trưng bày, giới thiệu công nghệ, trải nghiệm cộng đồng, giao thương và kết nối chuyên môn, GRECO 2026 hướng đến tạo ra không gian thiết thực để công nghệ và giải pháp mới gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và đô thị; các kết quả nghiên cứu có thêm cơ hội tiếp cận thị trường; doanh nghiệp mở rộng khả năng hợp tác, chuyển đổi.

Qua đó, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến năng động, sáng tạo, thân thiện với môi trường, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thông minh và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.