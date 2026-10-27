GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

Lễ khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). (Ảnh: daibieunhandan.vn)

GRECO 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, GRECO 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tiên tiến, đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng hợp tác và phát triển thị trường tiêu dùng xanh.

Theo lãnh đạo thành phố, chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới mô hình phát triển thông minh, trung hòa carbon và bền vững.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các tiêu chuẩn về môi trường, giảm phát thải và quản trị bền vững đang trở thành những yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy trong tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng và quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm tác động đến môi trường.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển liên kết chuỗi cung ứng xanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực phục vụ chuyển đổi sản xuất.

GRECO 2026 giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới

GRECO 2026 có tổng diện tích trưng bày khoảng 11.000m², quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với quy mô tương đương gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong bốn ngày diễn ra.

Không gian triển lãm được chia thành bốn phân khu, gồm công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh và hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Các khu vực giới thiệu những giải pháp, sản phẩm và mô hình ứng dụng công nghệ gắn với mục tiêu phát triển xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng đời sống.

Tại khu công nghệ cao, khách tham quan có thể tìm hiểu các thành tựu về trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, tự động hóa, robot, in 3D, vật liệu mới và công nghệ phục vụ kinh tế tầm thấp. Khu đô thị xanh tập trung vào các giải pháp giao thông, năng lượng, môi trường và quản lý đô thị thông minh.

Khu trình diễn công nghệ robot rộng 600m² thu hút đông đảo người dân, du khách với nhiều sản phẩm robot và AI tiên tiến. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Trong khi đó, khu sản phẩm xanh giới thiệu những mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn và quản trị bền vững (ESG), đồng thời tạo không gian để các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu kết quả đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, khu trình diễn công nghệ robot có diện tích khoảng 600m², với sự tham gia của đại diện hơn 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu Trung Quốc trong lĩnh vực robot và AI. Nhiều loại robot được giới thiệu như robot hình người, robot bốn chân, robot đá bóng, robot phục vụ giao nhận và vệ sinh. Khách tham quan còn có thể trải nghiệm các ứng dụng tương tác bằng giọng nói, chơi cờ và pha chế cà phê.

Thông qua hoạt động trình diễn trực tiếp, những ứng dụng tự động hóa và AI được giới thiệu gần gũi hơn với cộng đồng, giúp người dân tiếp cận công nghệ mới cũng như nhận diện khả năng ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ và đời sống.

Tăng cường kết nối nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường

GRECO 2026 có sự tham gia của nhiều đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, SHTP Labs, Viettel, PV GAS; cùng các thương hiệu, tổ chức quốc tế như Toyota, Xiaomi, Gree và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA).

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ITPC phối hợp tổ chức năm chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương. Nội dung tập trung vào ứng dụng AI, giải pháp chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực năng lượng, đô thị, môi trường; thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng và đầu tư với các đối tác quốc tế.

Việc kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu và trường đại học được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện từng bước đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

GRECO 2026 diễn ra từ ngày 26-29/10, mở cửa miễn phí từ 10h đến 22h hằng ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện góp phần giới thiệu các giải pháp tăng trưởng xanh, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, người dân.