Grealish bị Everton gạch tên

Grealish lại giở thói vô kỷ luật.

Trước trận đấu, Everton thông báo: "Jarrad Branthwaite tiếp tục vắng mặt ở trận thứ hai liên tiếp do phải tuân thủ quy trình xử lý chấn động não. Trong khi đó, Jack Grealish không được đăng ký thi đấu vì vi phạm kỷ luật CLB".

Đội bóng vùng Merseyside không công bố cụ thể hành vi vi phạm của Grealish. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, tiền vệ này bị phạt vì tự ý bỏ buổi tập mà không được phép. Tyrique George là người được lựa chọn thay thế Grealish trong đội hình xuất phát đối đầu Newcastle.

Đây là cú giáng mạnh vào Grealish trong bối cảnh anh đang nỗ lực tìm lại phong độ và cứu vãn sự nghiệp. Sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Man City, tuyển thủ Anh gia nhập Everton theo dạng cho mượn ở mùa trước. Anh có 20 lần ra sân tại Premier League, đóng góp 2 bàn thắng và 6 kiến tạo.

Những màn trình diễn của Grealish ban đầu mang đến hy vọng về sự hồi sinh, nhưng phong độ lại dần sa sút trước khi phải sớm khép lại mùa giải vì chấn thương rạn xương bàn chân trái. Tiền vệ này trải qua ca phẫu thuật thành công hồi tháng 2, sau đó trở lại thi đấu và tiếp tục được Everton mượn trong mùa 2026/27.

Tuy nhiên, khởi đầu của Grealish ở mùa giải mới chưa thật sự thuyết phục. Anh có sáu lần ra sân trên mọi đấu trường nhưng chưa ghi bàn hay kiến tạo. Việc bị kỷ luật vì vi phạm nội quy càng khiến tương lai của ngôi sao từng có giá 100 triệu bảng tại Man City trở nên khó đoán.