GRDP TP.HCM quý III tăng 9,86%, áp lực dồn lên quý cuối năm

Theo báo cáo của cơ quan Thống kê TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ khu vực dầu khí, mức tăng đạt 10,08%.

Trong quý III, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế thành phố. Khu vực này tăng 9,95%, đóng góp 51,9% vào mức tăng GRDP. Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP TP.HCM tăng 9,06% so với cùng kỳ. Nếu không tính dầu khí, mức tăng đạt 9,16%.

Trong 9 tháng đầu năm, GRDP TP.HCM tăng 9,06% so với cùng kỳ.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP, mức tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của thành phố thuộc nhóm cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, thành phố vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Ông Trương Minh Huy Vũ nhận định, với kết quả 9 tháng, tăng trưởng quý IV cần đạt từ 13,5% trở lên để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Quý IV được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng khi thường là giai đoạn hoạt động kinh tế sôi động nhất trong năm. Mùa lễ hội, mua sắm cuối năm và các sự kiện kích cầu có thể tạo thêm dư địa cho các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Bên cạnh sức mua cuối năm, thành phố cũng đang tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và khai thác tốt hơn các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu.

Tại các cuộc họp gần đây, lãnh đạo TP.HCM tiếp tục yêu cầu tập trung nguồn lực cho những tháng cuối năm, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách Nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

TP.HCM quyết liệt thực hiện các phương án để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng xác định việc tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Phát triển đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo thêm động lực tăng trưởng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. Thành phố kỳ vọng các cơ chế, thẩm quyền mới cùng những nghị quyết vừa được HĐND TP.HCM thông qua sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực xã hội. Tại kỳ họp HĐND TP.HCM tháng 9, lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các thẩm quyền được trao theo luật thành cơ chế phù hợp với thực tiễn.

Với quy mô kinh tế lớn, diễn biến tăng trưởng của TP.HCM cũng có tác động đáng kể đến kết quả chung của cả nước. Vì vậy, quý IV được xác định là giai đoạn then chốt để thành phố phát huy các động lực từ dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, đầu tư công, đầu tư tư nhân và xuất khẩu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng đề ra cho năm 2026.

Theo UBND TP, trong các tháng cuối năm, TP sẽ quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Theo đó, TP sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng nguồn vốn cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, phấn đấu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng; đẩy mạnh thu hút FDI, phấn đấu đạt và vượt 11 tỷ USD; phát triển tín dụng an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.