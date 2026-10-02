GRDP thành phố Đà Nẵng 9 tháng ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Chu Lai. Ảnh: THACO

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng được cải thiện liên tục qua các quý, từ 9,31% trong quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III.

Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh tế có xu hướng tăng tốc về cuối kỳ, đặc biệt trong quý III khi hầu hết khu vực kinh tế ghi nhận tốc độ tăng cao hơn mức bình quân 9 tháng.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng GRDP của thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm có mức tăng khá trong cả nước, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng.

Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai trong 9 tháng. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Xét về mức độ đóng góp, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong quý III, khu vực này tăng 12,39%, đóng góp 6,47 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; tính chung 9 tháng, mức tăng đạt 10,55%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm.

Như vậy, riêng khu vực dịch vụ đã tạo ra hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố trong cả quý III và 9 tháng. Mức đóng góp trong quý III tăng thêm 0,9 điểm phần trăm so với mức đóng góp bình quân 9 tháng, cùng với tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Cùng với dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Khu vực này tăng 12,77% trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức tăng 11,43% của 9 tháng, qua đó đóng góp 3,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP quý III và 3,21 điểm phần trăm trong 9 tháng.

So với mức đóng góp bình quân 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp đáng kể trong quý III. Sự gia tăng cả về tốc độ tăng trưởng và mức đóng góp cho thấy khu vực sản xuất và xây dựng có sự cải thiện về động lực trong quý III, góp phần cùng khu vực dịch vụ tạo nên mức tăng trưởng GRDP 11,83% của thành phố.

Trong khi hai khu vực có quy mô đóng góp lớn tăng tốc, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Khu vực này tăng 3,71% trong quý III và 3,42% trong 9 tháng.

Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,56% trong quý III và 11,16% trong 9 tháng, tiếp tục bổ sung vào mức tăng GRDP.