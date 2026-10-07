GRDP Nghệ An quý III tăng trưởng 10,11%

Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ

Chiều 7/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 9 tháng năm 2026.

Theo báo cáo của ông Phan Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An Phan Văn Hoan tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,75%, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 21,49% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, tiếp tục đóng vai trò chủ lực và là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt hơn 147.700 tỷ đồng, tăng 14,26%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 5.182 triệu USD, tăng 55,61%, bằng 103,64% kế hoạch năm. Đến ngày 30/9/2026, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt hơn 350.900 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng ước đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Thu hút đầu tư 9 tháng năm 2026 bứt phá mạnh mẽ khi tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt gần 107.500 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Cụ thể, tỉnh đã cấp mới cho 65 dự án (với hơn 95.500 tỷ đồng) và tăng vốn cho 46 lượt dự án (thêm gần 11.900 tỷ đồng). Điểm sáng lớn nhất thuộc về dòng vốn FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 2,49 tỷ USD, trong đó cấp mới 14 dự án quy mô 2,39 tỷ USD (chiếm 66% tổng vốn). Khối doanh nghiệp cũng khởi sắc khi có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới (tăng gần 4%) và 908 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng mạnh 26%).

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt hơn 25.700 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,2% so với cùng kỳ và bằng 80,3% mục tiêu cả năm. Chi ngân sách địa phương 9 tháng thực hiện hơn 46.500 tỷ đồng, đạt 90,02% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực Nghệ An

Công tác đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 24/9, toàn tỉnh giải ngân 15.038 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân cả nước (64,8%). Tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, thiết thực, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Công tác kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm được chú trọng; 9 tháng đầu năm ước giải quyết việc làm cho 39.500 người, đạt 83,62% kế hoạch năm.

Tháo gỡ khó khăn, khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Nghệ An tập trung dồn lực cho các giải pháp cốt lõi trong 3 tháng cuối năm. Trước hết, tỉnh quyết tâm bứt tốc nhằm đưa GRDP quý IV tăng 12,49% - 15,5% bằng cách cập nhật kịch bản tăng trưởng và thúc đẩy mạnh mẽ các ngành mũi nhọn như công nghiệp chế biến, xây dựng, thương mại, du lịch.

Song song với đó, nhiệm vụ giải ngân đầu tư công được siết chặt với mốc tiến độ đạt 80% (31/10/2026), 95% (31/12/2026) và cán mốc 100% trước 31/1/2027; kiên quyết gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng và điều chuyển vốn các dự án chậm trễ.

Trong công tác tài chính, tỉnh tập trung chống thất thu và đẩy mạnh đấu giá đất nhằm đưa tổng thu ngân sách cả năm đạt từ 32.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời điều hành chi tiết kiệm, ưu tiên cho an sinh xã hội và khắc phục thiên tai.

Tiếp theo, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện thực chất qua việc chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp, tăng tốc phê duyệt quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối, góp phần để tỉnh đạt được những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026. Bước vào quý IV với yêu cầu bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục giữ vững vai trò đồng hành, chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Với nền tảng tăng trưởng 9 tháng khá tích cực, nhiệm vụ đặt ra đối với Nghệ An trong quý IV là tiếp tục khai thác các động lực tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để tỉnh hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.