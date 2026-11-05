GRDP Đà Nẵng tăng trưởng 10,31%, đứng thứ 9 cả nước

Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng hai con số sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Dịch vụ đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP

Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh trong 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,31%.

Xét theo từng khu vực, công nghiệp - xây dựng tăng 11,43%; dịch vụ tăng 10,55%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,42%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,16%.

Về mức độ đóng góp vào tăng trưởng, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật. Trong quý III, khu vực này đóng góp 6,47 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; tính chung 9 tháng, mức đóng góp đạt 5,57 điểm phần trăm. Như vậy, riêng khu vực dịch vụ đã tạo ra hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố trong cả quý III và 9 tháng đầu năm.

Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP trong quý III và 3,21 điểm phần trăm trong 9 tháng. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp lần lượt 0,29 và 0,27 điểm phần trăm.

Với kết quả đạt được, Đà Nẵng đứng thứ 7/34 địa phương về tốc độ tăng GRDP trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng năm 2026. Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai trong 9 tháng. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả hai kỳ thống kê.

Quy mô GRDP đạt 264,6 nghìn tỷ đồng

Về quy mô, GRDP theo giá hiện hành của Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 264,6 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về tỷ trọng, cơ cấu kinh tế thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó, khu vực dịch vụ chiếm 54,93%; công nghiệp và xây dựng chiếm 26,46%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,28%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11,33%.

Các kết quả trên cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu và đóng góp tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng, trong khi công nghiệp và xây dựng cũng duy trì mức tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm 2026.