GRDP 9 tháng của Phú Thọ ước tăng 10,01%, đứng thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026 của Phú Thọ. (Ảnh: Tùng Duy)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thông tin, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,01%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52%. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39,3 tỷ USD, tăng 48,9%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,4 tỷ USD, vượt kế hoạch năm, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đạt nhiều kết quả về chuyển đổi số: Toàn bộ khu công nghiệp, đô thị trung tâm được phủ sóng 5G; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 98,23%; hệ thống quản trị, điều hành kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu số theo thời gian thực được đưa vào thử nghiệm.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 35,4%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Những kết quả trên gắn với việc tỉnh bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP, chủ động điều hành theo kịch bản tăng trưởng, phát huy lợi thế không gian phát triển sau hợp nhất; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực giáo dục, môi trường, khai thác khoáng sản, triển khai các dự án trọng điểm...

Trọng tâm là việc sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng mà chờ hướng dẫn chính thức, cụ thể của Trung ương. Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện 99,9%. Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ đang tiếp tục được siết chặt, thực hiện nghiêm, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan...

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, quý IV có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu năm 2026. Tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh kết quả, cách làm hiệu quả và vướng mắc cần tháo gỡ; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số, quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư, di sản và con người Phú Thọ bằng những tác phẩm có chiều sâu, thể hiện bản sắc Đất Tổ.