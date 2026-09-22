Granit Xhaka đối mặt án tù vì giấy chứng nhận Covid giả

Granit Xhaka đã bị loại khỏi đội tuyển Thụy Sĩ sau khi thừa nhận đã nhận giấy chứng nhận tiêm phòng Covid giả vào năm 2022.

Đội trưởng Sunderland và đội tuyển Thụy Sĩ – khi đó đang là cầu thủ của Arsenal – đã xin lỗi về “sai lầm” này và sẽ vắng mặt trong bốn trận đấu sắp tới của đội tuyển quốc gia tại Nations League.

Ông Xhaka dự kiến sẽ bị Văn phòng Công tố ở Lucerne thẩm vấn vào tuần tới để xem xét liệu có khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc một bác sĩ ở thành phố Thụy Sĩ này đã cấp một loạt giấy chứng nhận Covid giả trong thời kỳ đại dịch hay không. Vị bác sĩ này, người từng bị điều tra lần đầu vào năm 2023, đã phủ nhận các cáo buộc.

Granit Xhaka đã thừa nhận lấy chứng nhận tiêm phòng Covid giả khi đang thi đấu cho Arsenal. Ảnh: Martin Rickett/PA

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Instagram, Xhaka thừa nhận anh đã quyết định không tiêm phòng virus.

“Những ngày gần đây đã có nhiều bài báo đưa tin về một vấn đề trong quá khứ của tôi. Tôi muốn tự mình lên tiếng về điều này. Vào thời điểm đó, cá nhân tôi rất không chắc chắn và có những lo ngại nghiêm trọng về việc tiêm vắc-xin Covid-19. Tôi cảm thấy vô cùng thiếu tin tưởng vào vắc-xin và bị dày vò bởi nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn.

Trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn đó, tôi đã đi lấy giấy chứng nhận tiêm chủng thay vì làm rõ những thắc mắc của mình thông qua các kênh chính thức. Hôm nay, tôi nhận thấy rõ ràng đây không phải là hành động đúng đắn. Đó là một sai lầm. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định này, cam kết điều tra vụ việc và hợp tác với các cơ quan chức năng có liên quan”.

Xhaka có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid vào tháng 9/2022 và cầu thủ 33 tuổi đã không tham gia các trận đấu quốc tế của Thụy Sĩ trong tháng đó.

Ảnh: getty

Người phát ngôn của Văn phòng Công tố bang Lucerne cho biết: “Mục đích của cuộc điều tra là để làm rõ liệu có hành vi nào liên quan đến luật hình sự trong việc có thể gian lận để có được chứng nhận giả hoặc làm giả tài liệu hay không”.

Nếu bị truy tố, Xhaka có thể phải đối mặt với mức phạt nặng, bao gồm tiền phạt lớn hoặc án tù lên đến 5 năm.

Do khi đó Xhaka còn thi đấu cho Arsenal vào năm 2022, Sunderland thông báo với tờ Guardian rằng CLB sẽ không bình luận về vấn đề này.

Xhaka đã có 152 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ, sẽ vắng mặt trong các trận đấu thuộc Nations League trên sân khách gặp Bắc Macedonia và Scotland, cũng như các trận đấu trên sân nhà gặp Slovenia và Bắc Macedonia.