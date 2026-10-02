GRAMMY 2027 vẫn giữ hạng mục Nhạc Pop châu Á dù BTS phản đối

Sau nhiều tuần gây tranh luận trong ngành công nghiệp âm nhạc, Học viện Thu âm xác nhận hạng mục "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" sẽ tiếp tục được duy trì tại lễ trao giải GRAMMY 2027. Quyết định này được đưa ra bất chấp những ý kiến phản đối, trong đó có BTS - nhóm nhạc từng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc phân loại âm nhạc dựa trên khu vực địa lý.

Thông tin được Giám đốc điều hành Học viện Thu âm Harvey Mason Jr. xác nhận trong tuyên bố với Variety. Theo ông, tổ chức đã tiến hành quá trình tham vấn với cộng đồng các nhà sáng tạo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của hạng mục.

Việc GRAMMY tiếp tục duy trì hạng mục "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận về cách phân chia các thể loại âm nhạc theo khu vực.

Harvey Mason Jr. cho biết Học viện Thu âm đã tiếp nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận những người hoạt động trong ngành không ủng hộ việc duy trì hạng mục, trong khi những người khác cho rằng đây là một không gian cần thiết để ghi nhận những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nhạc Pop châu Á.

Theo CEO Học viện Thu âm, quá trình tham vấn đã giúp tổ chức hiểu rõ hơn những băn khoăn xoay quanh hạng mục mới, đồng thời tiếp nhận những ý kiến ủng hộ việc tiếp tục triển khai.

"Chúng tôi đã nhận được phản hồi thẳng thắn từ những người trong cộng đồng không ủng hộ việc tiếp tục hạng mục này. Chúng tôi cũng nhận được phản hồi từ những người chưa có thông tin chính xác. Việc có không gian để làm rõ những hiểu lầm đó là đặc biệt có giá trị", Harvey Mason Jr. chia sẻ với Variety.

Ông đồng thời thừa nhận quyết định của Học viện Thu âm sẽ không thể làm hài lòng tất cả các bên. "Chúng tôi hiểu rằng kết luận này sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, chúng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn cho toàn thể cộng đồng âm nhạc", ông nói.

Tranh luận xung quanh hạng mục này trở nên đáng chú ý hơn khi BTS công khai bày tỏ sự không đồng tình với cách thức phân loại của GRAMMY.

Nhóm nhạc Hàn Quốc cho rằng âm nhạc ngày càng mang tính toàn cầu và việc chia nghệ sĩ dựa trên khu vực hoặc ngôn ngữ có thể tạo ra những ranh giới không cần thiết.

BTS từng bày tỏ mong muốn âm nhạc của nhóm được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì xuất phát từ khu vực địa lý hay ngôn ngữ. "Chúng tôi hy vọng âm nhạc của mình sẽ được đón nhận và trân trọng đúng với bản chất của nó, chứ không bị chia rẽ theo vùng miền hay ngôn ngữ", nhóm chia sẻ.

Sau tranh luận, BTS cho biết sẽ không gửi tác phẩm tham dự GRAMMY 2027. Điều này khiến câu chuyện về hạng mục Nhạc Pop châu Á nhận được sự chú ý lớn hơn, bởi nhóm là một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng đáng kể tại thị trường âm nhạc quốc tế.

Bên cạnh BTS, một số chuyên gia và nhà phê bình trong ngành cũng đặt câu hỏi về việc sử dụng yếu tố địa lý như một tiêu chí để phân chia các hạng mục âm nhạc.

Trong bối cảnh những nghệ sĩ châu Á ngày càng có hoạt động mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, ranh giới giữa "âm nhạc châu Á" và "âm nhạc quốc tế" trở nên khó xác định hơn. Một nghệ sĩ có thể mang quốc tịch châu Á, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong sản phẩm nhưng đồng thời sở hữu ê-kíp sản xuất quốc tế, phát hành âm nhạc trên toàn cầu và cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ phương Tây trên những bảng xếp hạng lớn.

Những ý kiến phản đối vì thế lo ngại việc tạo ra một hạng mục riêng theo khu vực có thể vô tình hình thành một "lối đi riêng" dành cho nghệ sĩ châu Á, thay vì mở rộng cơ hội để họ cạnh tranh ở những hạng mục lớn của GRAMMY như Album của năm hay Bản thu âm của năm.

Ở chiều ngược lại, việc duy trì hạng mục mới cũng được Học viện Thu âm xem là một cách ghi nhận sự phát triển của thị trường Pop châu Á và tạo thêm không gian để các nghệ sĩ trong khu vực được giới thiệu tới công chúng quốc tế.

Với quyết định mới nhất, "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" sẽ tiếp tục xuất hiện tại GRAMMY 2027. Tuy nhiên, tranh luận về cách âm nhạc toàn cầu nên được phân loại và đánh giá tại một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất thế giới nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc.

Đặc biệt, việc BTS tuyên bố không gửi tác phẩm dự tranh GRAMMY 2027 khiến hạng mục này càng nhận được sự chú ý, trong bối cảnh nhóm đang trở lại mạnh mẽ với các hoạt động âm nhạc quốc tế.