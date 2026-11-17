Danh sách đề cử GRAMMY 2027 đang tạo nên nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng yêu nhạc quốc tế. Bên cạnh những cái tên được dự đoán từ trước, mùa giải năm nay còn xuất hiện không ít bất ngờ, đặc biệt ở sự phân bổ đề cử giữa nghệ sĩ nam và nữ. Theo nhận định của cây bút August Brown trên Los Angeles Times, các hạng mục quan trọng đang phản ánh rõ vai trò ngày càng nổi bật của những nữ nghệ sĩ trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc đại chúng.

Những cái tên như Ella Langley, Rosalía, RAYE và Olivia Rodrigo đều có dấu ấn đáng kể trong danh sách đề cử. Điều đáng chú ý là sự đa dạng về thể loại, cho thấy sức ảnh hưởng của các nữ nghệ sĩ không còn giới hạn trong một dòng nhạc nhất định.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của GRAMMY 2027 là việc Harry Styles không nhận được bất kỳ đề cử nào cho album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Đây là kết quả gây chú ý bởi nam ca sĩ từng giành giải "Album của năm" với Harry's House tại GRAMMY 2023.

Việc một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao của giải thưởng âm nhạc danh giá này hoàn toàn vắng mặt trong mùa giải tiếp theo khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, Harry Styles được xem là một trong những gương mặt có khả năng cạnh tranh đáng kể ở các hạng mục lớn.

Không chỉ Harry Styles, Noah Kahan cũng có kết quả khiêm tốn khi album The Great Divide chỉ nhận được một đề cử ở hạng mục Album nhạc dân gian đương đại. Trong khi đó, Drake tiếp tục không gửi sản phẩm từ loạt ba album phát hành trong năm để tham gia tranh giải.

Ở các hạng mục quan trọng như "Album của năm", "Ca khúc của năm" và "Bản thu âm của năm", số lượng nghệ sĩ nam được chú ý cũng khá hạn chế. Bruno Mars và Don Toliver là những trường hợp nổi bật, bên cạnh sự kết hợp giữa Tame Impala và Jennie (BLACKPINK).

Nếu sự vắng mặt của các nghệ sĩ nam là một điểm đáng chú ý, thì thành tích của nữ nghệ sĩ ở dòng nhạc country lại trở thành dấu mốc đặc biệt.

Theo Los Angeles Times, lần đầu tiên trong lịch sử hạng mục Album nhạc country đương đại, toàn bộ đề cử đều thuộc về các nữ nghệ sĩ. Đây là hạng mục có lịch sử từ năm 1995 với tên gọi Album nhạc country, sau đó được điều chỉnh và phát triển qua nhiều mùa giải. Ella Langley, Kelsea Ballerini, Carter Faith, Megan Moroney và Kacey Musgraves là những cái tên góp mặt trong cuộc cạnh tranh năm nay.

Sự áp đảo này phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của phụ nữ trong dòng nhạc vốn có truyền thống gắn liền với những nghệ sĩ nam. Đặc biệt, Ella Langley đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ sức lan tỏa của ca khúc Choosin' Texas và album Dandelion.

Không chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ, những người đứng sau quá trình sáng tác và sản xuất cũng được ghi nhận. Joybeth Taylor, đồng sáng tác Choosin' Texas, nhận tới bốn đề cử ở các hạng mục liên quan đến album, ca khúc country và sáng tác.

Giữa những bất ngờ của GRAMMY 2027, Madonna là một trong những nghệ sĩ thu hút nhiều sự chú ý nhất. "Nữ hoàng nhạc pop" nhận được bốn đề cử nhờ album Confessions II, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý tại giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Các đề cử của Madonna trải dài ở những hạng mục gồm "Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc", "Bản thu âm dance/điện tử xuất sắc", "Bản thu âm dance-pop xuất sắc" và "Album dance/điện tử xuất sắc". Ngoài ra, cô còn được ghi nhận ở một hạng mục dành cho bản thu âm phối lại.

Thành tích này mang ý nghĩa đặc biệt khi đặt cạnh lịch sử của album tiền nhiệm Confessions on a Dance Floor phát hành năm 2005. Tác phẩm từng mang về cho Madonna giải GRAMMY ở hạng mục không thuộc lĩnh vực video âm nhạc vào năm 2007.

Sau gần hai thập niên, Confessions II tiếp tục đưa Madonna trở lại tâm điểm của dòng nhạc dance-pop. Dù phải cạnh tranh với những nghệ sĩ như Slayyyter và Tinashe, việc nhận nhiều đề cử cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn được giới chuyên môn ghi nhận.

Đáng chú ý, Madonna cũng được công bố góp mặt tại khu vực sân khấu dance của Coachella 2027. Điều này càng khiến sự trở lại của cô trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý của làng nhạc quốc tế.

Một trong những vấn đề đáng chú ý khác nằm ở hạng mục Asian Pop mới được GRAMMY đưa vào hệ thống giải thưởng. Đây được xem là động thái nhằm ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của âm nhạc châu Á, đặc biệt là Kpop.

Tuy nhiên, cách phân chia theo khu vực và ngôn ngữ lại gây ra những tranh luận nhất định. BTS đã quyết định không gửi album ARIRANG tham gia hạng mục này. Nhóm từng bày tỏ mong muốn âm nhạc của mình được tiếp nhận và đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực địa lý hoặc ngôn ngữ.

Quyết định của BTS khiến cuộc cạnh tranh ở hạng mục Asian Pop trở nên đáng chú ý hơn. Danh sách đề cử có sự góp mặt của Babymetal, Lisa (BLACKPINK), IVE, KiiiKiii và SB19.

Trong khi đó, KATSEYE không xuất hiện trong danh sách dù có nền tảng đa ngôn ngữ, bởi phần lớn các ca khúc của nhóm được thể hiện bằng tiếng Anh.

Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách các giải thưởng quốc tế nhìn nhận âm nhạc châu Á. Khi Kpop và nhiều dòng nhạc trong khu vực ngày càng có sức ảnh hưởng toàn cầu, việc phân loại dựa trên ngôn ngữ hay xuất xứ có thể trở thành vấn đề cần được cân nhắc.

Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc, GRAMMY 2027 còn dành sự chú ý cho Angine de Poitrine, bộ đôi rock thử nghiệm đến từ Quebec, Canada.

Vốn được biết đến với phong cách biểu diễn độc đáo, trang phục hóa trang khác thường và âm nhạc mang màu sắc progressive rock, nhóm bất ngờ nhận được bốn đề cử ở các hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Trình diễn rock xuất sắc", "Album rock xuất sắc" và "Trình diễn alternative xuất sắc".

Đây là kết quả đáng chú ý đối với một nghệ sĩ hoạt động ngoài dòng nhạc đại chúng. Sự xuất hiện của Angine de Poitrine cho thấy GRAMMY vẫn dành không gian cho những màu sắc âm nhạc khác biệt, thay vì chỉ tập trung vào các tên tuổi có sức ảnh hưởng thương mại lớn.

Ở lĩnh vực rap, Don Toliver cũng trở thành một trong những gương mặt nổi bật. Nam rapper nhận đề cử tại nhiều hạng mục, bao gồm "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Album rap xuất sắc", "Trình diễn rap xuất sắc", "Trình diễn melodic rap xuất sắc" và "Ca khúc rap xuất sắc".

Sau nhiều năm hoạt động, Don Toliver ngày càng khẳng định vị thế nhờ những sản phẩm như Body, E85 và Solar Eclipse kết hợp cùng Drake. Việc được ghi nhận ở nhiều hạng mục cho thấy sức bật đáng kể của nam nghệ sĩ trong giai đoạn gần đây.

Trong khi đó, lĩnh vực Latin tiếp tục chứng kiến sự phân hóa khi nhiều sản phẩm có sức ảnh hưởng của Karol G và nhóm nhạc Venezuela Rawayana chủ yếu được ghi nhận ở các hạng mục dành riêng cho dòng nhạc này, thay vì những giải thưởng tổng quát.

Nhìn tổng thể, GRAMMY 2027 là mùa giải có nhiều điểm đáng chú ý về sự thay đổi trong cán cân ảnh hưởng của âm nhạc đại chúng. Sự nổi bật của các nữ nghệ sĩ, màn trở lại của Madonna, việc Harry Styles trắng tay và những tranh luận xoay quanh hạng mục Asian Pop đều phản ánh những chuyển động đáng kể của ngành công nghiệp âm nhạc.

Đối với Madonna, bốn đề cử dành cho Confessions II không chỉ là sự ghi nhận cho một album mới mà còn cho thấy sức bền của một biểu tượng đã có nhiều thập niên hoạt động. Trong khi đó, những trường hợp như BTS hay Harry Styles lại mở ra các cuộc thảo luận về tiêu chí đánh giá, cách phân loại và sự đa dạng trong hệ thống giải thưởng GRAMMY.