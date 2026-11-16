Grammy 2027 chính thức công bố đề cử: Jennie nhập cuộc đua, Taylor Swift tiếp tục chiếm spotlight

Danh sách đề cử Grammy Awards 2027 chứng kiến một mùa giải sôi động với sự hiện diện dày đặc của những tên tuổi nổi bật ở pop, R&B, rap, country, rock và nhạc điện tử. Trong các hạng mục quan trọng nhất, Olivia Dean, RAYE, Taylor Swift, Bruno Mars, Olivia Rodrigo và ROSALÍA đều tạo dấu ấn mạnh, báo hiệu một cuộc cạnh tranh đa sắc màu giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Cuộc đua “Big Four” đầy kịch tính

Ở hạng mục Record of the Year, Olivia Dean góp mặt với Man I Need, trong khi Ella Langley được gọi tên nhờ Choosin’ Texas. Bruno Mars mang đến I Just Might, RAYE có Where Is My Husband!, còn Olivia Rodrigo tham dự với The Cure. Danh sách cũng gây chú ý bởi màn kết hợp Berghain của ROSALÍA, Björk và Yves Tumor, cùng sự xuất hiện của Taylor Swift với The Fate of Ophelia và Tame Impala hợp tác JENNIE trong Dracula.

Tại Album of the Year, Taylor Swift tranh tài với The Life of a Showgirl, đối đầu cùng Lost Weekend của Phoebe Bridgers, The Art of Loving của Olivia Dean, Dandelion của Ella Langley, The Romantic của Bruno Mars và This Music May Contain Hope của RAYE. Olivia Rodrigo tiếp tục góp mặt với album dài tựa đề You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, trong khi ROSALÍA tham gia đường đua bằng LUX (Complete Works).

Ở Song of the Year, các sáng tác nổi bật gồm Berghain, Choosin’ Texas, The Cure, Hate That I Made You Love Me của Ariana Grande, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift, Man I Need, Risk It All của Bruno Mars và Where Is My Husband!.

Hạng mục Best New Artist cũng quy tụ loạt gương mặt mới đáng chú ý như Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf và The Womack Sisters.

Pop: Olivia Dean, RAYE và Olivia Rodrigo nổi bật

Mảng pop là một trong những hạng mục có tính cạnh tranh cao nhất. Olivia Dean nhận đề cử Best Pop Solo Performance với Man I Need, cạnh tranh cùng Bruno Mars với Risk It All, RAYE với Where Is My Husband!, Olivia Rodrigo với The Cure và ROSALÍA với Sauvignon Blanc.

Ở Best Pop Duo/Group Performance, Lady Gaga và Doechii được đề cử nhờ Runway. Madonna kết hợp Sabrina Carpenter trong Bring Your Love, còn RAYE có màn hợp tác cùng Hans Zimmer ở Click Clack Symphony. Taylor Swift và Sabrina Carpenter cũng xuất hiện với ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl, trong khi Dracula đưa Tame Impala và JENNIE vào danh sách.

Đáng chú ý, hạng mục Best Asian Pop Music Performance quy tụ đại diện từ nhiều thị trường âm nhạc châu Á, gồm BABYMETAL và Polyphia với Sunset Kiss, BINI với Unang Kilig, IVE với Bang Bang, KiiiKiii với 404 (New Era), LiSA với Yes và SB19 với Visa.

Dance/Electronic: Madonna và Slayyyter tạo điểm nhấn

Ở mảng dance/electronic, Madonna cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ khi xuất hiện trong nhiều hạng mục. Cô nhận đề cử Best Dance/Electronic Recording với I Feel So Free, Best Dance Pop Recording với Danceteria, đồng thời góp mặt tại Best Dance/Electronic Album qua Confessions II.

Slayyyter cũng là một cái tên đáng chú ý với các đề cử cho Crank, Dance... và album Wor$t Girl in America. Những ứng viên khác trong các hạng mục này gồm Fred again.., Tame Impala, Tinashe, Robyn, Skrillex và Underscores.

Ở Best Remixed Recording, danh sách ghi nhận các bản phối lại của Bruno Mars, Taylor Swift, Madonna, RAYE và Nine Inch Nails, cho thấy remix tiếp tục là một sân chơi quan trọng của âm nhạc đại chúng đương đại.

Country: Ella Langley dẫn đầu thế hệ mới

Ella Langley là gương mặt nổi bật của dòng nhạc country năm nay. Ca khúc Choosin’ Texas giúp cô nhận đề cử ở các hạng mục Best Country Solo Performance và Best Country Song, trong khi album Dandelion góp mặt tại Best Contemporary Country Album.

Cạnh tranh với Langley là những tên tuổi quen thuộc như Kacey Musgraves, Lainey Wilson, Vince Gill, Dolly Parton, Chris Stapleton và Miranda Lambert. Đặc biệt, ca khúc Light of a Clear Blue Morning quy tụ Dolly Parton, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah và Reba McEntire, trở thành một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất của hạng mục Best Country Duo/Group Performance.

R&B và rap: sự giao thoa giữa các thế hệ

Mảng R&B năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ có màu sắc riêng biệt. Beyoncé nhận đề cử Best R&B Solo Performance với Morning Dew (Donk); Kehlani góp mặt với Out the Window; Victoria Monét có Let Me; Jill Scott tham gia với Pressha; còn Tems được đề cử nhờ What You Need.

Ở Best R&B Album, Jill Scott, Kehlani, Chris Brown, Alex Isley và PJ Morton đều có mặt. Trong khi đó, Leon Thomas nổi bật ở nhiều hạng mục, từ Best Traditional R&B Performance, Best R&B Song đến Best Progressive R&B Album.

Tại mảng rap, Cardi B xuất hiện với Errtime ở Best Rap Performance, Safe kết hợp Kehlani ở Best Melodic Rap Performance, và album Am I the Drama? tại Best Rap Album. Doechii và SZA cũng tạo chú ý nhờ Girl, Get Up, xuất hiện ở cả hạng mục rap melodic lẫn rap song.

Danh sách album rap còn có Busta Rhymes cùng J Dilla với Dillagence II, Rapsody với God Gotta Afro & Gold Hoops, Don Toliver với Octane, Wale với Everything Is a Lot và Kanye West (Ye) với Bully – Deluxe.

Rock, alternative và metal: Phoebe Bridgers cùng Geese chiếm sóng

Phoebe Bridgers là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều ở các hạng mục rock và alternative. Cô nhận đề cử Best Rock Performance với Lost Boys, Best Rock Song cũng với ca khúc này, đồng thời góp mặt ở Best Alternative Music Performance qua Kill Me và Best Alternative Music Album với Lost Weekend.

Geese cũng có mùa giải ấn tượng với Trinidad tại các hạng mục rock, Au Pays du Cocaine ở alternative performance và album Getting Killed tại alternative album. ROSALÍA tiếp tục cho thấy độ phủ rộng khi có mặt trong Best Alternative Music Performance với Reliquia và Best Alternative Music Album với LUX (Complete Works).

Ở metal, các ứng viên gồm Anthrax, Knocked Loose kết hợp Denzel Curry, Mastodon, Megadeth và màn hợp tác giữa Poppy, Amy Lee cùng Courtney LaPlante trong End of You.

Jazz và nhạc kịch tiếp tục giữ bản sắc riêng

Các hạng mục jazz năm nay có sự góp mặt của Jon Batiste, Cécile McLorin Salvant, Nicole Zuraitis, Chick Corea, Pat Metheny, Lakecia Benjamin và nhiều nghệ sĩ kỳ cựu khác.

Jon Batiste đặc biệt nổi bật khi xuất hiện ở Best Jazz Performance với In Walked Bud, Best Jazz Instrumental Album với Monk Movements và Best Contemporary Instrumental Album với Monk Meditations. Cécile McLorin Salvant cũng ghi dấu ấn ở nhiều hạng mục với các dự án hợp tác cùng Metropole Orkest và Jules Buckley.

Ở Best Musical Theater Album, danh sách đề cử có các tác phẩm sân khấu như Chess the Musical, The Lost Boys, Ragtime và Schmigadoon!, phản ánh sức sống của nhạc kịch Broadway trong mùa giải này.

Một mùa Grammy đa dạng và nhiều bất ngờ

Danh sách đề cử Grammy 2027 cho thấy sự giao thoa rõ nét giữa các ngôi sao kỳ cựu, những nghệ sĩ đang ở đỉnh cao phong độ và lớp tân binh mới. Từ Taylor Swift, Madonna, Bruno Mars, Beyoncé và Dolly Parton đến Olivia Dean, RAYE, Ella Langley, Doechii hay Slayyyter, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ là cuộc đua gay cấn cả về sức ảnh hưởng thương mại lẫn dấu ấn nghệ thuật.

Đặc biệt, việc các nghệ sĩ cùng lúc xuất hiện ở nhiều thể loại khác nhau cũng cho thấy âm nhạc đại chúng đang ngày càng cởi mở với những ranh giới sáng tạo mới.