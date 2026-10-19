GrabScholar 2026 tiếp sức học tập cho hơn 300 học sinh, sinh viên

Grab Việt Nam vừa tổ chức lễ trao học bổng GrabScholar 2026 - Mở lối tương lai em, đánh dấu năm thứ hai triển khai chương trình tại Việt Nam. Chương trình trao 6 suất học bổng đại học toàn phần và 300 suất hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có con em của các đối tác tài xế và đối tác thương nhân Grab. Qua 2 năm triển khai, GrabScholar trao tổng cộng hơn 600 suất học bổng và hỗ trợ học tập tại Việt Nam.

Được triển khai với sự hỗ trợ của Quỹ Grab vì cộng đồng (GrabForGood) và sự phối hợp của VietHope - một doanh nghiệp xã hội về giáo dục, chương trình học bổng GrabScholar hướng đến mục tiêu san sẻ chi phí học tập cho các gia đình, đồng thời tạo thêm điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp tục học tập và phát triển bản thân.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh, sinh viên đều có những ước mơ và khả năng riêng, nhưng không phải em nào cũng có đủ điều kiện để theo đuổi con đường mong muốn.

Với gia đình có con nhận học bổng, bao gồm gia đình đối tác Grab, chúng tôi mong GrabScholar có thể san sẻ phần nào chi phí học tập, để cha mẹ bớt lo lắng và các em có thêm điều kiện tập trung vào việc học. Chúng tôi rất vui khi được chứng kiến kết quả tích cực của các em nhận học bổng từ năm đầu tiên và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng nhiều học sinh, sinh viên trong những năm tới”.

GrabScholar trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Cụ thể, 6 suất học bổng toàn phần được trao cho các tân sinh viên theo học tại trường đại học công lập trong nước. Mỗi suất học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí trong 4 năm học, khoản hỗ trợ sinh hoạt phí 3,45 triệu đồng/tháng (trong vòng 10 tháng/năm) và cơ hội tham gia chương trình phát triển kỹ năng, định hướng nghề nghiệp do VietHope triển khai.

Ở bậc phổ thông, GrabScholar 2026 trao 300 suất hỗ trợ học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Khoản hỗ trợ góp phần trang trải chi phí sách vở, dụng cụ học tập, qua đó san sẻ phần nào gánh nặng tài chính với gia đình các em.

6 tân sinh viên nhận học bổng toàn phần từ GrabScholar.

Trong số 6 sinh viên nhận học bổng toàn phần năm nay có em Nguyễn Võ Ngọc Hân, tân sinh viên ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi nhận học bổng, Hân từng làm trợ giảng tiếng Anh và đối tác tài xế Grab để trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính.

Hân chia sẻ: “Được theo đuổi ngành học yêu thích là điều em luôn mong muốn. Học bổng GrabScholar không chỉ giúp em vơi bớt nỗi lo tài chính mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của mình. Đây là nguồn động viên để em tự tin học tập, phát triển bản thân và sau này có thể giúp đỡ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn như mình”.

Một năm sau khi nhận học bổng GrabScholar 2025, Võ Phúc Lộc, con của một đối tác tài xế Grab, sinh viên nhóm ngành Khoa học Dữ liệu và Thống kê tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), đạt điểm trung bình lần lượt 9,46 và 9,44 trong hai học kỳ năm nhất.

Lộc tâm sự: “Trước khi nhận học bổng, em từng nghĩ sẽ phải đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ trang trải chi phí học đại học. Nhờ GrabScholar, em có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học, tìm hiểu sâu hơn về ngành yêu thích và tham gia các hoạt động tại trường. Điều khiến em vui nhất là học bổng cũng giúp gia đình giảm bớt áp lực chi phí, để ba có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Em sẽ tiếp tục học thật tốt, sớm tự lập để có thể chăm sóc cho ba mẹ trong tương lai”.