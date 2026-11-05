Grab nói gì sau thông báo giảm phí, hoàn tiền cho tài xế?

Tháng 9 vừa qua, sau khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế về chính sách giá cước, phí và thu nhập thực nhận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã tiến hành rà soát sơ bộ cơ chế giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab.

Trên cơ sở quá trình làm việc với cơ quan quản lý, Grab mới đây đã đề xuất một số phương án điều chỉnh, đáng chú ý là giảm mức phí SDUD (SDUD) tối đa đối với tài xế GrabBike từ 28,76% và GrabCar từ 28,28%, cùng xuống 25% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí SDUD mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ, sẽ được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán, thay vì mức tối đa trước đó có thể lên tới 40,6% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar.

Bên cạnh đó, Grab cũng đề xuất giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe ngắn, tăng cường minh bạch thông tin về các khoản khấu trừ và thực hiện bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho những chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng thiết lập của hệ thống. Phần lớn các điều chỉnh dự kiến được triển khai từ ngày 10/11.

Grab lý giải cơ chế phí linh động với tài xế

Làm rõ hơn các nội dung này, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Grab cho biết cơ chế phí SDUD linh động đã được doanh nghiệp áp dụng từ năm 2024 với mục tiêu cân đối cung - cầu, duy trì chất lượng dịch vụ và tạo cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế. Cơ chế này là một cải tiến trong cách tính giá cước, được xây dựng dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến nỗ lực mà tài xế cần bỏ ra để hoàn thành chuyến xe.

Đại diện Grab cho rằng việc áp dụng cơ chế này trong 2 năm qua đã giúp nền tảng cân đối cung - cầu trên thị trường tốt hơn. Qua đó, doanh nghiệp có thể duy trì chất lượng dịch vụ ổn định cho hành khách, đồng thời bảo đảm cơ hội sinh kế cho đối tác tài xế trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế còn nhiều thách thức.

Grab giảm một loạt phí cho tài xế từ ngày 10/11. Ảnh minh họa: Tạo bởi AI.

Bên cạnh đó, Grab cho biết phần doanh thu nền tảng nhận được từ các chuyến xe còn được sử dụng để đầu tư cho nhiều chương trình thưởng dành cho tài xế.

Grab dẫn số liệu cho thấy lượng đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng đã tăng 76% trong giai đoạn 2024-2026. Cùng thời gian này, tổng thu nhập của tài xế, bao gồm các khoản thưởng, cũng tăng dần qua các năm.

Riêng 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập bao gồm thưởng của các đối tác tài xế chiếm 71,6% tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Phần còn lại bao gồm các khoản thuế Grab thu hộ và phần doanh thu của Grab. Doanh nghiệp cho biết một phần nguồn thu này tiếp tục được tái đầu tư vào các chương trình thưởng cho tài xế và khuyến mại cho người dùng, nhằm thúc đẩy hoạt động của nền tảng.

Tiếp tục điều chỉnh cơ chế phí để tăng tính minh bạch

Dù ghi nhận những kết quả tích cực, Grab cũng thừa nhận cấu trúc giá với phí SDUD linh động vẫn tồn tại một số điểm chưa đáp ứng kỳ vọng của đối tác tài xế.

Cụ thể, cơ chế hiện hành chưa thực sự thuận tiện cho tài xế trong việc tính toán và theo dõi các khoản phí. Mối tương quan giữa phí SDUD linh động áp dụng đối với tài xế và các loại phí thu từ người dùng cũng chưa được tối ưu.

Điều này khiến phần thực nhận của tài xế trong một số chuyến xe, đặc biệt là những chuyến có quãng đường ngắn, có thể chưa đạt mức mong muốn.

Trên cơ sở ghi nhận phản hồi từ đối tác tài xế và các đánh giá, góp ý của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab cho biết đã chủ động nghiên cứu những phương án điều chỉnh nhằm hoàn thiện chính sách giá, phí.

Một giải pháp khác là nâng cấp giao diện ứng dụng dành cho đối tác tài xế, giúp việc theo dõi doanh thu và các khoản khấu trừ thuận tiện hơn, đồng thời minh bạch thông tin về phần thu của Grab.

Đại diện Grab cho biết doanh nghiệp sẽ thông báo đầy đủ các phương án điều chỉnh đến người dùng và đối tác tài xế thông qua những kênh truyền thông chính thức.

Grab khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ tài xế, đồng thời đổi mới mô hình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm giá trị cho các bên tham gia nền tảng.