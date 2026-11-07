Grab hoàn tiền cho tài xế, có người nhận 1.699 đồng

Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Khánh, tài xế GrabCar tại Hà Nội, cho biết bất ngờ nhận được khoản tiền 30.012 đồng vào ví Grab từ khoảng 15h ngày 5/11.

Theo anh Khánh, nội dung giao dịch ghi rõ đây là khoản bồi hoàn liên quan đến phí sử dụng ứng dụng (SDUD). Giao dịch được hệ thống tự động cộng vào ví tài xế, không yêu cầu người nhận thực hiện thêm thao tác.

Anh Khánh cho biết đã có gần 3 năm hoạt động trên nền tảng Grab. Trước đó, anh nhận được thông báo từ doanh nghiệp về việc bồi hoàn cho các chuyến xe bị ảnh hưởng bởi cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh động.

Trong thông báo, Grab cho biết đã ghi nhận một tỷ lệ rất nhỏ chuyến xe bị khấu trừ doanh thu chia sẻ với đối tác vượt cao hơn thiết lập của hệ thống. Nguyên nhân được doanh nghiệp giải thích là biến động phức tạp của tình hình cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán.

Tuy nhiên, theo anh Khánh, thông báo của Grab chưa nêu cụ thể những chuyến xe nào của anh thuộc diện được bồi hoàn, cũng như số tiền được hoàn tương ứng với từng chuyến.

"Grab chỉ thông báo sẽ bồi hoàn vào ví, chứ tài xế không biết cụ thể chuyến nào bị tính vượt và được hoàn bao nhiêu. Có thể có những chuyến chỉ bị khấu trừ thừa vài trăm đồng, nên tài xế cũng khó nhận ra nếu không được thông tin chi tiết", anh Khánh chia sẻ.

Ở một số tài khoản tài xế khác, các khoản tiền bồi hoàn cũng đã xuất hiện trong lịch sử giao dịch ví Grab từ chiều 5/11. Nội dung thanh toán thể hiện là khoản nạp tiền bồi hoàn liên quan đến phí sử dụng ứng dụng.

Một tài xế tại TP.HCM cho biết đã nhận được khoản tiền 31.190 đồng vào ví lúc 15h45. Một giao dịch khác được ghi nhận lúc 16h45 cùng ngày, với số tiền 29.548 đồng. Trong khi đó, một tài xế ở Hà Nội được hoàn 1.699 đồng vào 16h59.

Về phía Grab Việt Nam, đơn vị này cho biết đã cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Doanh nghiệp trân trọng các đánh giá, góp ý của cơ quan quản lý và cho biết luôn chú trọng lắng nghe, đối thoại để hoàn thiện hoạt động.

Grab cho biết đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhóm giải pháp nhằm tối ưu hóa cấu trúc giá và phí dịch vụ, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy cung - cầu. Các giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới và thông báo tới người dùng, đối tác tài xế qua các kênh truyền thông chính thức.

Về bước tiếp theo, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất, nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các cam kết.

Theo đó, Grab có trách nhiệm thông báo đầy đủ, rõ ràng đến tài xế và người tiêu dùng về các nội dung điều chỉnh; bảo đảm thống nhất giữa thông tin đã công bố, chính sách áp dụng thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website. Doanh nghiệp cũng phải duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát.

Đối với các doanh nghiệp gọi xe công nghệ nói chung, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ phù hợp với điều kiện thị trường; đồng thời công khai, minh bạch các điều kiện giao dịch, tuân thủ quy định về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đáng chú ý, trong quá trình giám sát, Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục xem xét thông tin về giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Theo thông tin công bố ngày 5/11, việc rà soát được thực hiện sau khi cơ quan quản lý tiếp nhận phản ánh của một số tài xế về tình trạng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi chi phí đầu vào và các khoản phí nền tảng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập thực tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Grab cam kết giảm phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế. Cụ thể, mức phí tối đa đối với GrabBike và GrabCar đều được điều chỉnh từ mức tương ứng 28,76% và 28,28% xuống còn 25%. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà doanh nghiệp được hưởng sẽ không vượt quá 32% giá trị hành khách thanh toán.

Theo tính toán, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike có thể thực nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị chuyến xe; đối với GrabCar là từ 59,68% đến 84,31%.

Đặc biệt, qua rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% tổng số chuyến xe phát sinh từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng. Việc chi trả bắt đầu từ ngày 5/11/2026, thông qua ví ứng dụng đối với tài xế còn hoạt động.