Grab giảm phí và chi khoảng 3,9 tỉ đồng bồi hoàn cho tài xế

​Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố kết quả xác minh sơ bộ về chính sách giá cước và chiết khấu của Grab.

Sau khi làm việc với cơ quan quản lý, doanh nghiệp này đã đề xuất 6 nhóm giải pháp điều chỉnh, tập trung giảm phí nền tảng, hạ tỉ lệ chiết khấu, bồi hoàn cho tài xế và chi gần 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ, kích cầu.

​Trước đó, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9.2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận nhiều phản ánh của đối tác tài xế về việc giá cước một số chuyến xe ở mức thấp, trong khi các khoản phí và chiết khấu do Grab áp dụng làm giảm thu nhập thực tế. Các tài xế đề nghị làm rõ cơ chế xác định giá, mức phí, các khoản khấu trừ và quy trình thông báo khi thay đổi chính sách.

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​Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban đã làm việc với Grab cùng đại diện tài xế để thu thập tài liệu, yêu cầu giải trình.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng thu thập số liệu đối chiếu từ các doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và chính sách của Grab ở một số nước Đông Nam Á.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần linh hoạt, đòi hỏi phải đánh giá tổng thể các khoản thu, tỉ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và tính minh bạch thông tin.

​Trên cơ sở đó, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp điều chỉnh với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.950,9 tỉ đồng.

​Nhóm giải pháp thứ nhất, Grab giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar ngắn từ ngày 10.11.2026.

Doanh nghiệp cũng giảm 10% tổng giá cước cho các chuyến xe từ 10km trở lên trong giai đoạn từ ngày 26.2.2027 đến hết ngày 31.12.2027.

​Nhóm giải pháp thứ hai, Grab giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế và giới hạn tổng mức phí thu về.

Từ ngày 10.11.2026, phí sử dụng ứng dụng giảm từ mức 0 - 28,76% xuống còn 0 - 25% trên tổng giá trị chuyến xe.

Tổng phí nền tảng và phí ứng dụng linh động được kiểm soát không quá 32%.

Tỉ lệ Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ mức tối đa 40,60% (với GrabBike) và 39,81% (với GrabCar) xuống còn 7% đến 32%.

Nhờ đó, tỉ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng thêm 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike (đạt từ 60,59% đến 85,59%) và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar (đạt từ 59,68% đến 84,31%).

​Nhóm giải pháp thứ ba, Grab thực hiện bồi hoàn cho các chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ.

Doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay gặp tình trạng này do biến động cung - cầu hoặc lỗi thuật toán.

Grab triển khai bồi hoàn tổng số tiền khoảng 3,9 tỉ đồng từ ngày 5.11.2026 bằng cách cộng tự động vào ví của tài xế đang hoạt động, hoặc gửi thông báo qua SMS và email để chuyển khoản cho tài xế đã ngừng hợp tác.

​Nhóm giải pháp thứ tư, doanh nghiệp tăng cường các chương trình thưởng và hỗ trợ chi phí vận hành cho tài xế. Grab dành khoảng 860 tỉ đồng trong quý IV.2026 cho thưởng giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục và giúp đỡ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài ra, 52 tỉ đồng được chi riêng để hỗ trợ chi phí xăng dầu và sạc điện.

​Nhóm giải pháp thứ năm, Grab dành khoảng 1.808 tỉ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV.2026.

​Nhóm giải pháp thứ sáu, Grab nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver từ ngày 10.11.2026 để hiển thị rõ ràng doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ từng chuyến xe, đồng thời bổ sung biểu mẫu tra soát giúp tài xế dễ dàng đối soát và gửi yêu cầu giải thích.

​Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai các giải pháp, đồng thời kiểm tra tính minh bạch và cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý sẽ xem xét xử lý theo quy định.

​Trước đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, Ủy ban cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong hiển thị giá phí và yêu cầu các nền tảng khắc phục.

Đến nay, các doanh nghiệp đã điều chỉnh giao diện, hiển thị rõ ràng hơn các khoản chi phí bổ sung và bảo đảm quyền chủ động lựa chọn hoặc loại bỏ các dịch vụ phụ trợ của người tiêu dùng trước khi xác nhận giao dịch.