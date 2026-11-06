Grab giảm phí, tăng tỷ lệ doanh thu thực nhận cho tài xế (Ảnh: TTXVN)

Đây là một trong những giải pháp được Grab cam kết triển khai sau quá trình xác minh sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) về chính sách giá cước, phí và các khoản khấu trừ trên nền tảng.

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận phản ánh của một số đối tác tài xế về tình trạng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ vẫn ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập thực tế.

Ngày 8/9/2026, Ủy ban đã đề nghị Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí và các khoản khấu trừ áp dụng với khách hàng, đối tác tài xế; đồng thời yêu cầu một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác cung cấp thông tin để phục vụ rà soát, đối chiếu. Quá trình xác minh cũng xem xét chính sách giá, phí của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Theo kết quả xác minh sơ bộ công bố ngày 5/11, chính sách thu của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó có phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Do đó, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ và tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế.

Đặc biệt, từ ngày 10/11, phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế được điều chỉnh từ mức tối đa 28,76% xuống còn 25% tổng giá trị hành khách thanh toán. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng, chưa gồm thuế và phí thu hộ, không vượt quá 32%.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán; tài xế GrabCar nhận từ 59,68% đến 84,31%. So với mức thực nhận thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 và 7,68 điểm phần trăm.

Đối với hành khách, Grab cũng giảm phí nền tảng đối với một số chuyến xe ngắn. Cụ thể, phí nền tảng GrabBike từ 0 đến 2km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng/chuyến; từ trên 2km đến 6 km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng/chuyến. Với GrabCar từ 0 đến 3km, mức phí giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng/chuyến. Ngoài ra, các chuyến xe từ 10 km trở lên được giảm 10% tổng giá cước trong thời gian từ ngày 26/2 đến hết ngày 31/12/2027 theo điều kiện áp dụng.

Một nội dung đáng chú ý khác là Grab dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế. Qua rà soát, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay thuộc trường hợp này. Theo giải trình của Grab, nguyên nhân có thể do biến động cung cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Bên cạnh đó, Grab cam kết dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026; 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu và phí sạc điện. Khoảng 1.808 tỷ đồng cũng được dành cho các chương trình khuyến mại, kích cầu đối với hành khách.

Để tăng tính minh bạch, từ ngày 10/11, ứng dụng Grab Driver sẽ hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe; đồng thời bổ sung biểu mẫu tra soát để tài xế kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu.

Cùng với việc xác minh chính sách của Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, ghi nhận một số tồn tại trong cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Các doanh nghiệp đã được yêu cầu khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được công khai thông tin và chủ động lựa chọn đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa carbon.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ hằng tháng về tiến độ triển khai. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định.