Grab giảm phí, hoàn gần 4 tỷ cho tài xế sau rà soát của cơ quan quản lý

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố kết quả rà soát sơ bộ chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab), sau khi tiếp nhận phản ánh từ một số đối tác tài xế về chính sách giá cước và thu nhập thực tế.

Theo cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, một số tài xế phản ánh giá cước của các chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ vẫn phải chịu chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do Grab áp dụng.

Trước những phản ánh này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình về cơ chế xác định giá cước, mức phí, chiết khấu cũng như các khoản khấu trừ.

Cơ quan này đồng thời làm việc với đại diện tài xế, thu thập thông tin từ các doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và đối chiếu chính sách giá, phí của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Trên cơ sở quá trình làm việc, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp điều chỉnh chính sách giá, phí, hỗ trợ tài xế và tăng cường minh bạch thông tin, với phần lớn nội dung bắt đầu triển khai từ ngày 10/11.

Giảm mức phí tối đa thu từ tài xế xuống 32%

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc Grab điều chỉnh giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế.

Cụ thể, từ ngày 10/11, mức phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế GrabBike được điều chỉnh từ tối đa 28,76% xuống còn 25% tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Grab giảm phí nền tảng. Ảnh minh họa: Tạo bởi AI.

Đối với GrabCar, mức phí tối đa cũng giảm từ 28,28% xuống còn 25%.

Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí thu hộ, sẽ được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Trước điều chỉnh, tổng mức phí tối đa Grab được hưởng có thể lên tới 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar. Sau điều chỉnh, biên độ này giảm còn 7-32% đối với cả hai dịch vụ.

Nếu tính cả các khoản thuế thu hộ, tổng mức khấu trừ tối đa đối với tài xế GrabBike giảm từ 48% xuống 39,41%, tương ứng giảm 8,59 điểm phần trăm. Với GrabCar, tỷ lệ này giảm từ 48% xuống 40,32%, tương ứng giảm 7,68 điểm %.

Như vậy, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike có thể thực nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán. Tỷ lệ tương ứng đối với tài xế GrabCar là 59,68-84,31%.

Đối với GrabBike:

Đối với GrabCar:

Ngoài khoản tiền thực nhận từ mỗi chuyến xe, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ theo điều kiện của từng chương trình do Grab triển khai.

Ở phía hành khách, Grab cũng điều chỉnh giảm phí nền tảng đối với một số chuyến xe ngắn.

Với GrabBike, phí nền tảng cho chuyến xe từ 0 đến 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng/chuyến. Các chuyến trên 2 km đến 6 km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng, trong khi chuyến trên 6 km giữ nguyên mức 3.000 đồng.

Đối với GrabCar, phí nền tảng cho chuyến xe từ 0-3 km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng/chuyến. Các chuyến 3-4 km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng, còn những chuyến trên 4 km giữ nguyên mức phí hiện hành 5.000-9.000 đồng.

Bên cạnh đó, Grab dự kiến triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% tổng giá cước cho các chuyến xe từ 10 km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2 đến hết năm 2027 theo các điều kiện của chương trình.

Grab dự kiến bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Một nội dung đáng chú ý khác trong kết quả rà soát là việc Grab ghi nhận một số chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt ngưỡng 35%.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quá trình rà soát của Grab cho thấy khoảng 0,13% số chuyến xe phát sinh từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này.

Mức 35% trên doanh thu chia sẻ tương đương 28,76% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% đối với GrabBike.

Theo giải trình của Grab, các trường hợp phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Để xử lý, Grab dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày 5/11.

Đối với tài xế còn hoạt động, tiền bồi hoàn sẽ được tự động cộng vào ví. Với những tài xế đã thanh lý hợp đồng hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn SMS và email, đồng thời đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Ngoài khoản bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng trong quý IV/2026 cho các chương trình thưởng và hỗ trợ đối tác tài xế, bao gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng bố trí thêm 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc đối với xe điện.

Về phía hành khách, Grab dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu trong quý IV.

Tính chung 5 nhóm giải pháp liên quan đến giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách, tổng giá trị Grab dự kiến dành ra khoảng 2.950,9 tỷ đồng. Con số này bao gồm cả phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, không hoàn toàn là khoản chi tiền mặt.

Song song với các điều chỉnh tài chính, từ ngày 10/11, Grab sẽ nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver để hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe.

Doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường kênh liên hệ giữa tài xế và nền tảng, đồng thời áp dụng biểu mẫu tra soát để đối tác dễ dàng kiểm tra, đối chiếu và yêu cầu giải thích về số tiền thực nhận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các giải pháp đã đề xuất.

Cơ quan này cũng sẽ xem xét các thông tin liên quan đến chính sách giá, phí, khoản khấu trừ và tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Be và GSM.

Quá trình kiểm tra ghi nhận một số tồn tại liên quan đến việc hiển thị giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng, như một số khoản phí chưa được thể hiện riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Cơ quan quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được chủ động lựa chọn các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi hay khoản đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng minh bạch hơn về khoản phí và cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn các dịch vụ có thu phí.