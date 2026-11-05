Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

Giảm phí chuyến ngắn

Ngày 5/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương thông tin về kết quả rà soát chính sách giá, phí của Công ty TNHH Grab, sau khi tiếp nhận phản ánh của một số tài xế.

Theo cơ quan này, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, một số tài xế phản ánh giá cước chuyến xe thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi vẫn phải chịu chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Ủy ban đã làm việc với Grab, đại diện tài xế, thu thập số liệu từ một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và thông tin về chính sách của Grab tại một số nước Đông Nam Á để đối chiếu, đánh giá.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần. Trong đó, phí nền tảng thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Trong quá trình làm việc, Grab đề xuất sáu nhóm giải pháp, gồm giảm phí, bồi hoàn, hỗ trợ tài xế, khuyến mại cho hành khách và cải thiện việc hiển thị thông tin.

Từ ngày 10/11, phí nền tảng với chuyến GrabBike dài không quá 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng/chuyến; chuyến trên 2 km đến 6 km giảm còn 2.000 đồng/chuyến. Chuyến trên 6 km giữ mức 3.000 đồng.

Với GrabCar, chuyến không quá 3 km giảm phí nền tảng từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng/chuyến; chuyến trên 3 km đến 4 km giảm còn 4.000 đồng. Chuyến trên 4 km giữ mức phí 5.000-9.000 đồng/chuyến.

Trụ sở Grab tại Hà Nội.

Đối với tài xế, mức phí sử dụng ứng dụng tối đa sau điều chỉnh còn 25% tổng số tiền hành khách thanh toán. Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng, được kiểm soát không vượt quá 32%, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ.

Theo thông tin công bố, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike thực nhận khoảng 60,5 - 85,5% tổng số tiền hành khách thanh toán; tài xế GrabCar nhận khoảng 59,6 - 84,3%.

So với tỷ lệ thực nhận thấp nhất trước đây là 52%, mức tối thiểu sau điều chỉnh tăng lần lượt 8,59 và 7,68 điểm phần trăm. Đây là tỷ lệ tiền nhận sau khấu trừ phí, thuế, chưa phản ánh thu nhập sau khi tài xế tự trang trải chi phí vận hành.

Bồi hoàn khoản khấu trừ vượt mức

Grab cho biết qua rà soát, khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% tính trên doanh thu chia sẻ với tài xế. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng.

Việc bồi hoàn bắt đầu từ ngày 5/11, bằng hình thức tự động cộng tiền vào ví tài xế còn hoạt động. Với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua tin nhắn và email, đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Grab dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế.

Trong quý IV, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế; 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng hỗ trợ chi phí xăng dầu, sạc điện và khoảng 1.808 tỷ đồng khuyến mại, kích cầu hành khách.

Tổng nguồn lực cho các giải pháp giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ và khuyến mại được Grab dự kiến ở mức khoảng 2.950,9 tỷ đồng. Con số này bao gồm cả phần doanh thu giảm do giảm phí.

Từ ngày 10/11, Grab cũng dự kiến cải tiến ứng dụng dành cho tài xế để hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế, các khoản khấu trừ từng chuyến, đồng thời bổ sung công cụ tra soát.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra Grab, Be... Ủy ban cũng ghi nhận một số tồn tại như khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định. Các doanh nghiệp đã được yêu cầu khắc phục, bảo đảm khách hàng chủ động lựa chọn bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.