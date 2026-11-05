Grab giảm phí, bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế sau rà soát của Ủy ban Cạnh tranh

Grab giảm mức thu tối đa còn 32%, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Trong thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) ghi nhận phản ánh của một số đối tác tài xế của Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab.

Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các chi phí đầu vào cùng những khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do Grab áp dụng. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của đối tác tài xế. Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí và cách thức thông báo khi thay đổi chính sách.

Sau những phản ánh trên, UBCTQG đã làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan. Đồng thời, Ủy ban đã làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận, xác minh các phản ánh.

Grab sẽ điều chỉnh chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện thu nhập và quyền lợi của đối tác tài xế (Ảnh: Phạm Tùng).

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần. Trong đó, phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Trên cơ sở làm việc với UBCTQG, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp, dự kiến triển khai từ ngày 10/11/2026.

Trước hết, doanh nghiệp sẽ giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Với GrabBike, phí nền tảng đối với chuyến từ 0-2km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng, còn chuyến trên 2km đến 6km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng. Mức phí đối với chuyến trên 6km giữ nguyên.

Với GrabCar, phí nền tảng đối với chuyến từ 0-3km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng; chuyến trên 3km đến 4km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng. Các chuyến trên 4km vẫn áp dụng mức 5.000-9.000 đồng như hiện nay.

Bên cạnh đó, Grab dự kiến giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe từ 10km trở lên, trong thời gian từ ngày 26/2 đến hết 31/12/2027 theo điều kiện chương trình.

Thứ hai, Grab sẽ giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế từ mức 0%-28,76% xuống còn 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Đồng thời, doanh nghiệp giới hạn tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Cụ thể, với GrabBike, tổng phí Grab được hưởng trước điều chỉnh có thể lên tới 40,60%, sau điều chỉnh còn 7%-32%. Với GrabCar, mức tương ứng giảm từ tối đa 39,81% xuống còn 7%-32%.

Sau khi tính cả các khoản thuế thu hộ, tổng mức khấu trừ tối đa đối với GrabBike giảm từ 48% xuống 39,41% và với GrabCar giảm từ 48% xuống 40,32%.

Theo đó, tài xế GrabBike có thể thực nhận 60,59%-85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán, còn tài xế GrabCar nhận 59,68%-84,31%. So với mức thực nhận thấp nhất trước đây là 52%, tỉ lệ tối thiểu của tài xế tăng tương ứng 8,59 và 7,68 điểm phần trăm.

Thứ ba, Grab sẽ bồi hoàn cho các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Qua rà soát, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này. Tổng số tiền bồi hoàn dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 5/11/2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Dành gần 3.000 tỷ đồng hỗ trợ tài xế, khuyến mại và minh bạch thông tin

Ba nhóm giải pháp còn lại tập trung vào tăng hỗ trợ chi phí vận hành, kích cầu hành khách và cải thiện khả năng tra soát các khoản thu trên ứng dụng.

Cụ thể, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng và hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026. Các chương trình gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng bố trí 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện.

Đối với hành khách, Grab dự kiến chi khoảng 1.808 tỷ đồng để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong quý IV/2026.

Tính chung, với 5 nhóm giải pháp đầu tiên, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách.

Nhóm giải pháp thứ sáu là nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver dành cho đối tác tài xế, cũng từ ngày 10/11. Theo đó, ứng dụng sẽ hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe.

UBCTQG cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp. Ủy ban cũng xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỉ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBCTQG sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc rà soát chính sách của Grab, thời gian qua, UBCTQG đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM.

Qua kiểm tra, cơ quan này ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. UBCTQG đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm công khai thông tin và quyền chủ động lựa chọn của người tiêu dùng đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.

UBCTQG cũng khuyến nghị các doanh nghiệp gọi xe công nghệ chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ phù hợp với điều kiện thị trường, hướng tới môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh.