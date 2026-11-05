Grab giảm phí, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế sau rà soát của cơ quan quản lý

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chiều 5/11, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, cơ quan này tiếp nhận phản ánh của một số tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

Các tài xế phản ánh giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi chi phí đầu vào và các khoản khấu trừ ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước và việc thông báo thay đổi chính sách.

Nhiều tài xế phản ánh việc Grab trừ phí cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước những phản ánh này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với Grab, đại diện tài xế và một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác. Cơ quan quản lý cũng thu thập thông tin về chính sách giá, phí của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á để đối chiếu.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó có phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế theo cơ chế linh hoạt.

Trên cơ sở quá trình làm việc, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp điều chỉnh chính sách giá, phí và tăng tính minh bạch, với tổng giá trị dự kiến khoảng 2.950,9 tỷ đồng cho 5 nhóm giải pháp đầu tiên.

Giảm mức phí tối đa thu từ tài xế xuống 32%

Từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ giảm phí nền tảng đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn.

Đáng chú ý, biên độ phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế được điều chỉnh từ 0-28,76% xuống còn 0-25% tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ, sẽ không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trước điều chỉnh, tỷ lệ tối đa Grab thu về trên mỗi chuyến xe có thể lên tới 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar. Sau điều chỉnh, tỷ lệ này giảm xuống còn 7-32%.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến thực nhận từ 60,59-85,59% tổng số tiền hành khách thanh toán. Với GrabCar, tỷ lệ tương ứng là 59,68-84,31%.

So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu của tài xế GrabBike tăng 8,59 điểm phần trăm, còn GrabCar tăng 7,68 điểm phần trăm.

Ngoài ra, Grab dự kiến áp dụng chương trình giảm 10% tổng giá cước cho các chuyến xe từ 10km trở lên, trong thời gian từ ngày 26/2 đến hết ngày 31/12/2027, theo điều kiện của chương trình.

Grab bồi hoàn 3,9 tỷ đồng vì một số chuyến xe bị khấu trừ phí quá cao

Một nội dung đáng chú ý trong kết quả xác minh là việc Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế.

Theo giải trình của Grab, nguyên nhân xuất phát từ biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Để khắc phục, Grab dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các tài xế bị ảnh hưởng, bắt đầu từ ngày 5/11/2026.

Với tài xế còn hoạt động, khoản tiền sẽ được tự động cộng vào ví. Đối với tài xế đã ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Bên cạnh khoản bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng triển khai các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục và tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng dành 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu cho xe xăng và phí sạc điện cho xe điện.

Đối với hành khách, Grab dự kiến chi khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu trong quý IV/2026.

Từ ngày 10/11, ứng dụng Grab Driver cũng sẽ được nâng cấp để hiển thị chi tiết doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe, giúp tài xế thuận tiện đối soát.

Cơ quan quản lý tiếp tục giám sát Grab, Be và GSM Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định. Ngoài Grab, Ủy ban cũng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại một số ứng dụng khác. Quá trình kiểm tra ghi nhận một số tồn tại liên quan đến việc hiển thị giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được thể hiện riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định. Cơ quan quản lý đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm khách hàng được chủ động lựa chọn các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi hoặc khoản đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch. Theo Ủy ban, các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng minh bạch hơn, song việc giám sát sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì cạnh tranh công bằng trên thị trường.