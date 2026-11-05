Grab giảm phí, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Tài xế Grab. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ngày 5-11, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đã thông tin về kết quả rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab) sau khi tiếp nhận phản ánh của đối tác tài xế về thu nhập thực tế.

Theo đó, Grab đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm cải thiện quyền lợi tài xế và hành khách, dự kiến triển khai từ ngày 10-11.

Cụ thể, Grab giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar ngắn, mức giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/chuyến. Phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế cũng được điều chỉnh, từ mức tối đa 28,76% xuống còn 25%. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng không vượt quá 32% tổng số tiền hành khách thanh toán.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến thực nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán. Với GrabCar, tỷ lệ này từ 59,68% đến 84,31%. So với mức thực nhận thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tối thiểu tăng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar.

Về khoản bồi hoàn, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế. Doanh nghiệp này dự kiến hoàn trả khoảng 3,9 tỷ đồng. Việc bồi hoàn bắt đầu từ ngày 5-11, thông qua ví tài xế đối với những đối tác còn hoạt động. Tài xế đã ngừng hợp tác thì sẽ được thông báo để làm thủ tục nhận tiền.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp nêu trên. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Grab dự kiến dành 860 tỷ đồng thưởng và hỗ trợ tài xế trong quý 4-2026, 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu và sạc điện, cùng 1.808 tỷ đồng khuyến mại cho hành khách. Tổng nguồn lực dành cho 5 nhóm giải pháp đầu tiên khoảng 2.950 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cho biết nâng cấp ứng dụng Grab Driver, hiển thị rõ doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe, giúp tài xế thuận tiện kiểm tra và đối soát.