Giảm phí, tăng tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế

Ngày 5/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin về kết quả rà soát chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab sau khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế.

Theo cơ quan quản lý, các phản ánh tập trung vào tình trạng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu từ nền tảng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Sau quá trình làm việc với Grab, đại diện đối tác tài xế và một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp, dự kiến triển khai từ ngày 10/11.

Grab giảm hàng loạt khoản phí, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là giảm phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế từ mức tối đa 28,76% xuống còn 25% đối với GrabBike và từ 28,28% xuống còn 25% đối với GrabCar.

Đặc biệt, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và các khoản thu hộ, sẽ được giới hạn không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Trước điều chỉnh, mức thu tối đa này lên tới 40,6% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar. Như vậy, mức thu tối đa giảm tương ứng 8,6 điểm phần trăm và 7,81 điểm phần trăm.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến thực nhận 60,59-85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán; tỷ lệ này ở GrabCar là 59,68-84,31%. Trong khi đó, mức thực nhận thấp nhất trước đây là 52%.

Grab cũng điều chỉnh phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe ngắn. Cụ thể, với GrabBike, phí đối với chuyến từ 0-2km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng/chuyến; chuyến trên 2km đến 6km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng.

Đối với GrabCar, phí nền tảng của chuyến từ 0-3km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng; chuyến trên 3km đến 4km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng. Các chuyến dài hơn không thay đổi mức phí.

Bồi hoàn 3,9 tỷ đồng, chi gần 3.000 tỷ đồng hỗ trợ

Bên cạnh điều chỉnh chính sách phí, Grab dự kiến bồi hoàn cho các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%.

Qua rà soát, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% tổng số chuyến xe từ năm 2024 đến nay thuộc diện này, với tổng số tiền bồi hoàn dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng.

Việc bồi hoàn được thực hiện từ ngày 5/11. Với tài xế còn hoạt động, tiền sẽ được tự động cộng vào ví. Đối với tài xế đã ngừng hợp tác vĩnh viễn, doanh nghiệp sẽ thông báo qua tin nhắn và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Trong quý 4, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng và hỗ trợ tài xế, gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt. Doanh nghiệp cũng dành thêm 52 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện.

Đối với hành khách, nền tảng dự kiến chi khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong quý 4. Ngoài ra, Grab dự kiến triển khai chương trình giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe từ 10km trở lên, trong thời gian từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027, theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Tính chung 5 nhóm giải pháp đầu tiên, Grab dự kiến dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, tiền bồi hoàn, thưởng và hỗ trợ tài xế, khuyến mại cho hành khách.

Tăng minh bạch các khoản thu, khấu trừ

Một nội dung khác trong kế hoạch điều chỉnh là nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver từ ngày 10/11, nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe.

Doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường các kênh liên hệ giữa nền tảng và tài xế như trò chuyện trực tuyến, tổng đài; đồng thời áp dụng biểu mẫu tra soát để tài xế thuận tiện kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ cũng như số tiền thực nhận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc triển khai các giải pháp; đồng thời xem xét thông tin liên quan đến chính sách giá, phí, tỷ lệ doanh thu thực nhận và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Trước đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, cơ quan quản lý từng ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đã được yêu cầu khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được công khai thông tin và chủ động lựa chọn đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa carbon trước khi xác nhận giao dịch.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị các doanh nghiệp gọi xe công nghệ tiếp tục rà soát chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm công khai, minh bạch điều kiện giao dịch, quyền lợi của người tiêu dùng và đối tác tài xế.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan quản lý sẽ xem xét, xử lý theo quy định.