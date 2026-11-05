Grab điều chỉnh phí, tăng tỷ lệ doanh thu thực nhận cho tài xế

Theo kết quả xác minh sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), từ ngày 10/11/2026, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn.

Phí sử dụng ứng dụng áp dụng với đối tác tài xế cũng được điều chỉnh từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng, chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ, được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau điều chỉnh, phần doanh thu Grab thu về trên mỗi chuyến xe giảm từ mức tối đa 40,60% xuống còn 7% - 32% đối với GrabBike; từ tối đa 39,81% xuống còn 7% - 32% đối với GrabCar.

Với chính sách mới, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike có thể nhận từ 60,59% đến 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán. Tỷ lệ này đối với tài xế GrabCar là 59,68% - 84,31%.

Ảnh minh hoạ.

So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ doanh thu thực nhận tối thiểu của tài xế tăng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài khoản doanh thu này, tài xế còn có thể nhận tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

Bên cạnh điều chỉnh phí, Grab dự kiến triển khai chương trình giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe có quãng đường từ 10 km trở lên, từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027, theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Ngoài ra, Grab sẽ bồi hoàn cho các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Qua rà soát, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này.

Tổng số tiền bồi hoàn dự kiến khoảng 3,9 tỷ đồng, bắt đầu triển khai từ ngày 5/11/2026. Với tài xế còn hoạt động, tiền bồi hoàn được tự động cộng vào ví. Đối với tài xế đã thanh lý hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe phát sinh mức khấu trừ vượt ngưỡng chủ yếu do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Grab cũng dự kiến dành 860 tỷ đồng thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026, chi thêm 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu và sạc điện, đồng thời dành 1.808 tỷ đồng khuyến mại cho hành khách. Tổng nguồn lực cho các giải pháp khoảng 2.950,9 tỷ đồng.

Từ ngày 10/11/2026, Grab cũng nâng cấp ứng dụng Grab Driver, hiển thị rõ doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe, đồng thời bổ sung kênh liên hệ và tra soát để tài xế kiểm soát thu nhập.

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, qua theo dõi, giám sát thị trường và tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab.

Các phản ánh cho rằng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu chi phí đầu vào cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do nền tảng áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Đối tác tài xế cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí và cách thức thông báo thay đổi chính sách.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đã làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình; đồng thời làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận các phản ánh. Cơ quan này cũng thu thập thông tin từ một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và tìm hiểu chính sách giá, phí, chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á để phục vụ đối chiếu.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó có phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Vì vậy, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận cũng như việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng và đối tác tài xế.

Bên cạnh rà soát chính sách giá, phí của Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM. Qua kiểm tra, cơ quan này ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng, như khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Ủy ban đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được công khai thông tin và chủ động lựa chọn đối với các dịch vụ có thu phí như bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.

Đối với Grab, doanh nghiệp cần thông báo đầy đủ, rõ ràng đến đối tác tài xế và người tiêu dùng về các nội dung điều chỉnh, bảo đảm thống nhất giữa thông tin công bố, chính sách thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.