Grab điều chỉnh chính sách giá, phí, tăng tỷ lệ doanh thu thực nhận cho tài xế. (Ảnh: KIM DUNG)

Theo đó, từ ngày 10/11/2026, tỷ lệ doanh thu thực nhận tối thiểu của đối tác tài xế được nâng lên hơn 59%, đồng thời doanh nghiệp dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ, bồi hoàn và khuyến mại.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, qua công tác theo dõi, giám sát thị trường và tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế cung ứng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng Grab, cơ quan này ghi nhận nhiều ý kiến liên quan chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab.

Các phản ánh cho rằng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Đáng chú ý, các đối tác đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí và việc thông báo, thay đổi chính sách.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đã làm việc với Grab, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình; đồng thời làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận phản ánh. Cơ quan này cũng thu thập thông tin từ một số doanh nghiệp gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam và tìm hiểu chính sách giá, phí, chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á để phục vụ đối chiếu, đánh giá.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ đối tác tài xế được áp dụng theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Vì vậy, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận cũng như việc cung cấp thông tin cho khách hàng và đối tác tài xế.

Giảm mức phí, tăng tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận

Trong 6 nhóm giải pháp được đề xuất, đáng chú ý là việc điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn, bắt đầu từ ngày 10/11/2026. Bên cạnh đó, từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027, Grab sẽ triển khai chương trình giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe có quãng đường từ 10km trở lên theo điều kiện áp dụng.

Đối với đối tác tài xế, phí sử dụng ứng dụng được điều chỉnh từ mức 0%-28,76% xuống còn 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế. Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng, chưa bao gồm thuế và phí thu hộ, được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Sau điều chỉnh, tỷ lệ doanh thu tài xế GrabBike thực nhận dự kiến đạt từ 60,59% đến 85,59%; đối với GrabCar là từ 59,68% đến 84,31% tổng giá trị hành khách thanh toán. So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài ra, tài xế có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ theo điều kiện của từng chương trình.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bồi hoàn đối với các chuyến xe có mức khấu trừ doanh thu chia sẻ vượt 35%. Qua rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt ngưỡng này. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng từ ngày 5/11/2026. Khoản tiền sẽ được tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động; những tài xế đã chấm dứt hợp tác vĩnh viễn sẽ được thông báo qua SMS, email và đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các trường hợp khấu trừ vượt mức phát sinh do biến động cung-cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Dành gần 3.000 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ và khuyến mại

Cùng với điều chỉnh chính sách phí, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026, gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt. Doanh nghiệp cũng dành 52 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe xăng và phí sạc điện đối với xe điện.

Đối với hành khách, Grab dự kiến chi khoảng 1.808 tỷ đồng triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong quý IV/2026. Tổng nguồn lực dành cho 5 nhóm giải pháp đầu tiên, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại hành khách, vào khoảng 2.950,9 tỷ đồng.

Nhóm giải pháp thứ sáu tập trung nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver từ ngày 10/11/2026, nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe. Grab cũng dự kiến tăng cường các kênh liên hệ giữa doanh nghiệp và tài xế, đồng thời áp dụng biểu mẫu tra soát để đối tác thuận tiện kiểm tra, đối soát và yêu cầu giải thích các khoản thu, khấu trừ cũng như số tiền thực nhận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp; đồng thời xem xét thông tin, tài liệu liên quan chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, Ủy ban cũng ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Ủy ban đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm công khai thông tin và quyền chủ động lựa chọn của người tiêu dùng đối với các dịch vụ như bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch. Qua theo dõi, các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng minh bạch hơn về phí và chi phí bổ sung, cho phép người tiêu dùng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn dịch vụ có thu phí.

Ủy ban khuyến nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm công khai, minh bạch điều kiện giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật. Riêng đối với Grab, doanh nghiệp cần thông báo đầy đủ, rõ ràng các nội dung điều chỉnh đến tài xế và người tiêu dùng, bảo đảm thống nhất giữa chính sách công bố và thực tế áp dụng, đồng thời duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát.