Grab bắt buộc ghi âm các chuyến xe ban đêm từ ngày 22/10

Grab vừa thông báo điều chỉnh cơ chế hoạt động của tính năng AudioProtect và AudioProtect Plus nhằm tăng cường an toàn cho hành khách và tài xế. Theo đó, từ ngày 22/10/2026, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tính năng ghi âm đối với các chuyến xe GrabBike và GrabCar diễn ra trong khoảng 22h đến 6h sáng hôm sau.

Quy định mới áp dụng tại tất cả tỉnh, thành phố có dịch vụ GrabBike và GrabCar trên toàn quốc. Trong khung giờ này, cả hành khách và tài xế đều không thể chủ động tắt tính năng ghi âm.

Grab cho biết thay đổi chỉ áp dụng đối với các chuyến xe ban đêm, không ảnh hưởng đến cơ chế sử dụng AudioProtect trong những khung giờ còn lại. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng cân nhắc hoãn đặt xe nếu chưa sẵn sàng sử dụng tính năng ghi âm bắt buộc.

Tự động ghi âm và phát hiện âm thanh bất thường

Theo hướng dẫn của Grab, AudioProtect là tính năng ghi lại âm thanh trong suốt hành trình nhằm hỗ trợ xử lý các tình huống liên quan đến an toàn và tranh chấp giữa hành khách với tài xế.

Ở điều kiện thông thường, hệ thống chỉ ghi âm khi cả hai bên cùng kích hoạt AudioProtect trên ứng dụng. Người dùng có thể chủ động bật hoặc tắt tính năng theo nhu cầu.

Tuy nhiên, Grab quy định hai trường hợp bắt buộc kích hoạt ghi âm gồm các chuyến xe từ 22h đến 6h sáng hôm sau và chuyến xe đặt thông qua Tài khoản Grab cho Cả Nhà dành cho Thành viên Teen.

Quá trình ghi âm bắt đầu khi tài xế khởi hành và tự động kết thúc sau khi hoàn thành chuyến đi. Tính năng AudioProtect hỗ trợ các dịch vụ di chuyển của Grab, ngoại trừ GrabTaxi.

Từ ngày 22/10/2026, Grab kích hoạt tính năng ghi âm trên các chuyến GrabBike và GrabCar. Ảnh: Grab

Bên cạnh chức năng ghi âm, AudioProtect Plus còn tích hợp công nghệ nhận diện âm thanh bất thường theo thời gian thực. Hệ thống có thể phát hiện những dấu hiệu như tiếng va chạm hoặc tiếng la hét để đưa ra cảnh báo an toàn.

Khi nhận diện âm thanh nghi vấn, ứng dụng sẽ gửi thông báo yêu cầu người dùng xác nhận tình trạng. Nếu không gặp nguy hiểm, hành khách có thể chọn mục "Tôi vẫn ổn" để tiếp tục hành trình. Ngược lại, khi cần trợ giúp, người dùng có thể truy cập "Trung tâm An toàn" và sử dụng nút SOS để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Đối với các chuyến xe ban đêm, hệ thống còn có thể tự động đánh giá mức độ nghiêm trọng của âm thanh ghi nhận được. Tùy tình huống, Grab có thể chuyển cảnh báo đến Đội ứng phó sự cố để chủ động liên hệ hỗ trợ.

Tuy nhiên, thông tin về phạm vi áp dụng AudioProtect Plus hiện chưa hoàn toàn thống nhất. Trang hướng dẫn của Grab xác định tính năng này dành riêng cho GrabCar, trong khi thông báo trên ứng dụng đề cập việc kích hoạt mặc định cả AudioProtect và AudioProtect Plus đối với GrabBike và GrabCar. Grab chưa xác nhận rõ khả năng áp dụng AudioProtect Plus cho dịch vụ xe máy.

Cơ chế mới của Grab nhằm tăng cường an toàn cho hành khách và tài xế. Ảnh: Grab.

Dữ liệu ghi âm được mã hóa và tự xóa sau 5 ngày

Liên quan đến quyền riêng tư, Grab cho biết hệ thống mã hóa toàn bộ tệp ghi âm và lưu trữ trên ứng dụng của người dùng trong thời hạn 5 ngày. Nếu không phát sinh báo cáo liên quan đến an toàn, hệ thống sẽ tự động xóa dữ liệu sau thời gian này. Trong điều kiện thông thường, cả hành khách và tài xế đều không thể mở hoặc nghe lại nội dung ghi âm.

Grab khẳng định doanh nghiệp không tự ý tải lên hoặc truy cập các tệp âm thanh nếu không ghi nhận sự việc liên quan đến an toàn.

Trường hợp người dùng báo cáo sự cố, hệ thống sẽ chuyển tệp ghi âm liên quan lên máy chủ của Grab để phục vụ quá trình xác minh. Chỉ những nhân sự đã được phê duyệt và đào tạo thuộc bộ phận An toàn mới có quyền xem xét dữ liệu. Doanh nghiệp cho biết hoạt động lưu trữ và xử lý dữ liệu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cùng chính sách bảo mật của Grab.

Việc bắt buộc ghi âm chuyến xe đêm đánh dấu thay đổi trong cơ chế bảo vệ an toàn của nền tảng gọi xe này. Thay vì phụ thuộc vào lựa chọn của hành khách và tài xế, Grab chủ động kích hoạt công cụ ghi nhận âm thanh trong khung giờ ban đêm, qua đó hỗ trợ phát hiện sự cố và cung cấp dữ liệu phục vụ giải quyết tranh chấp khi cần thiết.