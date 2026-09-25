GPT-6 Astra đã có nhưng bạn không thể sử dụng trong ô chat

ChatGPT vừa được cập nhật lên GPT-6, nhưng có một điểm đáng chú ý: bạn thực sự không thể sử dụng nó trong chế độ Chat.

Nếu câu nói trên khiến bạn cảm thấy khó hiểu, tôi hoàn toàn thông cảm. Cho đến thời điểm này, bạn có thể sử dụng ChatGPT một cách thoải mái mà không cần quan tâm nhiều đến sự khác biệt giữa chức năng Chat và Work.

Chuyển sang ChatGPT Work để sử dụng GPT6-Astra có thể đảm nhận nhiều công việc hơn.

Đó chỉ là một thanh trượt nhỏ ở đầu màn hình mà có thể bạn chưa từng để ý tới. Chat là nơi người dùng trò chuyện với ChatGPT, còn Work là một tính năng nằm bên cạnh mà nhiều người gần như bỏ qua vì chế độ Chat đã đáp ứng hầu hết nhu cầu.

GPT-6 Astra đã thay đổi điều đó. Mô hình mới nhất của OpenAI đã xuất hiện trên ChatGPT, nhưng thay vì xuất hiện trong trình chọn mô hình quen thuộc ở bên phải thanh nhập lệnh, GPT-6 Astra, Sol và Luna chỉ có mặt ở Work và Codex. Vì vậy, điều đầu tiên nhiều người sau khi đọc tin tức là đi tìm chúng.

Và trong quá trình mở Work, tìm hiểu xem OpenAI thực sự mong đợi người dùng làm gì ở đó, và cuối cùng là trải nghiệm GPT-6, bạn sẽ nhận ra rằng lần ra mắt này không chỉ đơn thuần là một mô hình mới.

OpenAI vừa tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa việc trò chuyện với ChatGPT và giao việc cho nó theo một cách chưa từng có trước đây.

Khi nào nên Chat, khi nào nên Work

Cách dễ nhất để hiểu sự khác biệt này là nghĩ về mức độ trách nhiệm mà người dùng muốn ChatGPT đảm nhận. Trong một cuộc trò chuyện Chat thông thường, người dùng thường làm việc cùng AI. Các hoạt động gồm: hỏi, xem phản hồi, bổ sung thông tin và dần dần điều chỉnh nó theo ý mình.

Work mang lại cảm giác khác biệt vì bạn sẽ giao phó nhiều hơn cho AI. ChatGPT sẽ đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn, gồm nhiều bước và để nó tự quyết định cách tiếp cận, có thể là nghiên cứu thông tin, xem qua các tệp hoặc sử dụng các trang web thay vì chờ chỉ dẫn từng bước.

Nếu có một công việc lớn với nhiều tệp hoặc nhiều phần việc phức tạp, người dùng thường bắt đầu ở Work và để ChatGPT tự xác định cần làm gì trước khi can thiệp trở lại. Chat mang tính hợp tác; Work giống như giao phó công việc hơn.

Work và Chat đều sử dụng giao diện giống hệt nhau, với thanh nhập lệnh ở cuối màn hình. Bạn cũng có thể chọn chế độ Work rồi bắt đầu trò chuyện với AI như bình thường. Phản hồi có thể mất nhiều thời gian hơn so với Chat, vì Work được thiết kế cho các công việc dài hơi, nhiều bước thay vì trả lời nhanh các câu hỏi hội thoại.

Và khi bạn hiểu được sự khác biệt này, việc đặt GPT-6 Astra, Sol và Luna vào Work thay vì Chat sẽ không còn quá lạ lẫm.

Mô hình GPT-6 Astra truy cập trong Work: Apple / OpenAI

Vậy GPT-6 thực chất là gì?

OpenAI gọi GPT-6 Astra là “mô hình thông minh và phù hợp nhất thế giới”. Hãy coi nó như “anh cả” trong gia đình: mô hình mạnh mẽ nhất của OpenAI, được xây dựng cho những công việc thực sự khó khăn, nơi bạn cần trí tuệ tối đa thay vì tốc độ tối đa.

OpenAI đặc biệt nhấn mạnh khả năng vận hành phần mềm, duyệt web, nghiên cứu và hoàn thành các quy trình công việc chuyên nghiệp nhiều bước của Astra.

Vì không phải công việc nào cũng cần sức mạnh “mặt trời rực cháy”, OpenAI cũng ra mắt hai phiên bản nhỏ hơn là GPT-6 Sol và GPT-6 Luna. Đây là các mô hình nhẹ hơn, chi phí sử dụng thấp hơn. Chúng được huấn luyện theo phương pháp tương tự GPT-6 Astra, nhưng OpenAI cho biết chúng “kế thừa những tiến bộ của GPT-6 Astra” và mang nhiều điểm mạnh của Astra vào các mô hình nhanh hơn, tiết kiệm hơn.

Có một điểm cần lưu ý. GPT-6 Astra thực ra đã xuất hiện từ đầu tháng này, và GPT-6 Pro, được vận hành bởi Astra, hiện có trên Chat thông thường với một số gói cao cấp. Người dùng ChatGPT Plus truy cập Astra và các mô hình GPT-6 Sol và Luna chỉ có qua Work và Codex.

Nếu chuyển sang tab Work trong tài khoản Plus, sẽ thấy trong trình chọn mô hình có GPT-6 Luna High, GPT-6 Sol Light, GPT-6 Sol Medium, GPT-6 Astra Light và GPT-6 Astra Medium.

OpenAI không chỉ mang đến các mô hình thông minh hơn; họ đang bắt đầu tách biệt AI để trò chuyện và AI để giao việc.

ChatGPT-6 Astra mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhấn hướng đến AI tác vụ của OpenAI.