OpenAI vừa chính thức giới thiệu bộ đôi mô hình GPT-6.2 Astra và Sol, định vị là giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn cao cho công việc chuyên nghiệp với chi phí tối ưu hơn. Theo Gizchina, Sol hướng đến các tác vụ thường ngày, còn Astra được tinh chỉnh cho những công việc đòi hỏi chất lượng cao như tài liệu, bảng tính, trình chiếu và lập trình.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi các đối thủ lớn lần lượt tung ra những phiên bản công nghệ mới để tranh giành thị phần, trong đó có Claude 5.2.

OpenAI ra mắt GPT-6.2 Astra và Sol nhằm cạnh tranh với Claude 5.2

Hai mô hình, hai vai trò: Sol cho việc hằng ngày, Astra cho việc đòi hỏi chất lượng cao

OpenAI không tung ra một mô hình duy nhất cho mọi nhu cầu mà chia thành hai hướng rõ rệt. Sol được thiết kế cho các tác vụ thường ngày, với điểm nhấn là sự thông minh và hiệu suất vượt trội trên cùng một gói thuê bao.

Trong khi đó, Astra nhắm đến người dùng cần đầu ra có độ hoàn thiện cao. Bảng giá của nguồn tin cũng ghi nhận Astra phục vụ công việc chuyên nghiệp, lập trình và 3D.

Astra và bài toán tài liệu theo chuẩn ngành

Theo OpenAI, các tài liệu do Astra tạo ra mang phong cách tự nhiên hơn và bám sát các mẫu, quy chuẩn ngành mà người dùng cung cấp. Đây là điểm đáng chú ý với những công việc văn phòng cần tuân thủ định dạng sẵn có, như báo cáo, bảng tính hay bài thuyết trình.

Bảng giá API: Astra đắt gấp 4 lần Sol

Hai mô hình được tính phí theo số token đầu vào và đầu ra. Số liệu từ nguồn tin như sau:

Từ bảng trên có thể thấy giá của Astra cao gấp 4 lần Sol ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Mức chênh này phản ánh sự phân tầng: người dùng cần chất lượng cao cho tác vụ chuyên sâu sẽ trả nhiều hơn, còn tác vụ thường ngày có thể dùng Sol với chi phí thấp hơn.

Ai dùng được và chi phí thay đổi ra sao

Bộ đôi mô hình hiện đã đến tay người dùng thuộc các gói Plus, Pro, Enterprise và Edu thông qua ChatGPT Work cùng Codex.

Về chi phí, Sol giữ nguyên mức giá như phiên bản tiền nhiệm. Astra mang lại lựa chọn dễ tiếp cận hơn so với các thế hệ trước đó, theo công bố của OpenAI.

Các mô hình AI Mới của OpenAI sẽ giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn

Cuộc đua với Claude 5.2: những gì đã rõ và chưa rõ

Nguồn tin xác nhận GPT-6.2 Astra và Sol ra mắt trong bối cảnh cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm mới của đối thủ. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa công bố dữ liệu đo kiểm hiệu năng đối chiếu cụ thể giữa các mô hình, nên chưa thể kết luận bên nào vượt trội ở từng tác vụ.

Nhìn chung, điểm cốt lõi của lần ra mắt này nằm ở chiến lược phân tầng sản phẩm, gồm Sol cho nhu cầu hằng ngày và Astra cho công việc chuyên sâu. Cùng với đó là nỗ lực tiết kiệm chi phí vận hành cho người dùng chuyên nghiệp mà OpenAI theo đuổi.