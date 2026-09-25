GPMB Vành đai 1: Chính sách đặc thù, người dân thêm cơ hội an cư

Chiều 25-9, UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức bốc thăm vị trí, diện tích căn hộ nhà ở xã hội tại ô đất N01 thuộc khu đô thị mới Hạ Đình (Hà Nội) cho 76 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục) trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa; trong đó có những trường hợp được áp dụng chính sách đặc thù.

UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức bốc thăm vị trí, diện tích căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Lại Tấn

Từ 15,8m² đất còn lại đến căn hộ mới

Sau giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại của gia đình bà Nguyễn Tú Anh (số 4, ngõ 23, phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) chỉ còn 15,8m², trong khi có 4 hộ gia đình với 13 nhân khẩu cùng sinh sống.

Bà Nguyễn Tú Anh (giữa) tại buổi bốc thăm vị trí, diện tích căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh: Lại Tấn

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, bà Nguyễn Tú Anh cho biết: “Với diện tích nhỏ như thế, nhà tôi không đủ để sinh sống được. Khi nhà tôi kiến nghị, thành phố và phường đã quan tâm tới hoàn cảnh gia đình, cho gia đình chúng tôi được bốc thăm căn nhà ở xã hội. Vợ chồng tôi rất vui mừng vì tới đây, gia đình tôi có thể an cư lập nghiệp, ổn định đời sống”.

Cùng với gia đình bà Tú Anh, 75 hộ gia đình, cá nhân khác tại phường Ô Chợ Dừa thuộc diện liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 1 cũng tham gia bốc thăm nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình. Có 29 hộ gia đình, cá nhân được mua nhà ở xã hội theo chính sách đặc thù và 47 hộ thuộc đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng.

Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 tại buổi bốc thăm. Ảnh: Lại Tấn

Ông Nguyễn Đức Khánh, phường Ô Chợ Dừa chia sẻ: “Nguồn gốc đất của chúng tôi, những năm 60 các cụ đã khai phá, ở từ đó đến giờ. Khi có thông báo đến bốc thăm, tôi cảm thấy rất vui khi đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Thành ủy cùng phường Ô Chợ Dừa đã quan tâm, giúp đỡ”.

Bốc thăm công khai, minh bạch

Theo phương án được phê duyệt, việc bốc thăm được thực hiện theo hai bước. Trước hết, các hộ dân bốc thăm xác định thứ tự; sau đó, căn cứ kết quả này để bốc thăm xác định vị trí, diện tích căn hộ nhà ở xã hội. Các phiếu bốc thăm được in sẵn, đựng trong phong bì có dấu niêm phong. Sau khi xác định căn hộ, hộ gia đình hoặc người được ủy quyền ký xác nhận vào biên bản ghi nhận kết quả bốc thăm.

Các phiếu bốc thăm được in sẵn, đựng trong phong bì có dấu niêm phong. Ảnh: Lại Tấn

Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 1 nhưng không được bố trí nhà ở tái định cư, thành phố cùng các sở, ban, ngành đã họp bàn, đưa ra chủ trương để các hộ đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội thông qua bốc thăm. Theo ông Phương, việc này nhằm bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Buổi bốc thăm có sự tham gia, giám sát của các ban ngành đoàn thể, hội đồng xét duyệt nhà ở tái định cư của UBDN phường, cùng HĐND và MTTQ, các ban, ngành, đoàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Người dân bốc thăm lấy số thứ tự. Ảnh: Lại Tấn

Sau khi hoàn tất, UBND phường Ô Chợ Dừa sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp bốc thăm và gửi chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ thông báo đến từng hộ dân để thực hiện các bước ký hợp đồng theo quy định.

Nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành quý II-2027

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 thuộc khu đô thị mới Hạ Đình do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy điện nước Hà Nội và Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà DAC Hà Nội thực hiện.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 thuộc khu đô thị mới Hạ Đình dự kiến hoàn thành trong quý II-2027. Ảnh tư liệu: PV

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC), cho biết trên cơ sở văn bản giới thiệu của Sở Xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức bốc thăm cho các trường hợp giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1.

“Sau khi UBND phường phê duyệt danh sách kết quả bốc thăm, chủ đầu tư sẽ gửi thông báo đến từng hộ dân để thực hiện việc ký hợp đồng. Công trình đến nay đã cất nóc, dự kiến hoàn thành trong quý II-2027 và bàn giao cho các hộ dân”, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết.

Việc bố trí nhà ở xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Vành đai 1 là một chính sách đặc thù được thành phố Hà Nội quan tâm triển khai. Từ chủ trương của thành phố đến cách tổ chức thực hiện tại phường Ô Chợ Dừa, phương án này đang tạo thêm điều kiện để các hộ dân ổn định chỗ ở sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm tiến độ các bước tiếp theo của dự án nhà ở xã hội.