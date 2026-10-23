GPMB Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn: Nơi thuận lợi, nơi còn vướng mắc

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án tại phường Quang Trung.

Theo báo cáo của UBND phường Quang Trung, địa phương có tổng diện tích phải GPMB phục vụ dự án là 6,99ha, chiều dài tuyến 8,17km. Đến nay, phường đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm kê, lập và niêm yết phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích. Trong đó, 6,411ha đã được phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, đạt khoảng 92% kế hoạch.

Đối với 0,579ha của 3 hộ gia đình, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, tài sản và tổ chức niêm yết phương án bồi thường. Theo ông Nguyễn Thành Bắc, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Quang Trung, tại buổi làm việc chiều 18/10, các hộ đã đồng thuận với phương án bồi thường. Địa phương đang hoàn tất thủ tục để phê duyệt phương án, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Ông Bắc cho biết, kết quả này có được nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị thực hiện dự án và người dân. Chính sách bồi thường được thực hiện theo quy định, trong khi nhà đầu tư, đơn vị thi công cũng có những hỗ trợ phù hợp cho người dân trong quá trình triển khai.

Tại xã Hoạt Giang, tổng diện tích phải GPMB là hơn 3ha, thuộc 287 thửa đất, với chiều dài tuyến ống đi qua địa bàn là 5,61km. Đến ngày 14/10, địa phương đã bàn giao 44 thửa đất cho đơn vị thi công với diện tích 1,08ha; đồng thời phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 70 hộ, với diện tích 4.609m2 và tổng kinh phí hơn 661 triệu đồng. Như vậy, đến giữa tháng 10/2026, xã Hoạt Giang đã bàn giao và phê duyệt phương án bồi thường đạt khoảng 50,5% diện tích phải GPMB.

Theo ông Phạm Văn Trường, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Hoạt Giang, khó khăn lớn hiện nay là xác định nguồn gốc đất mạ được giao cho các nhóm hộ từ trước, do không phân định được cụ thể từng thửa. Ngoài ra, sau sáp nhập đơn vị hành chính, việc xác định ranh giới, chủ sử dụng và đối chiếu hồ sơ giao đất qua các thời kỳ cần thêm thời gian. Bên cạnh đó, việc dồn điền, đổi thửa trong quá trình sản xuất khiến hiện trạng sử dụng đất có những thay đổi so với hồ sơ địa chính, gây khó khăn cho công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường.

Một vướng mắc khác là có khoảng 488m tuyến đường nước thô đang chồng lấn với Dự án đường giao thông từ xã Hà Tân đi xã Yên Dương (cũ), ảnh hưởng đến 22 hộ. Tại một số vị trí, phạm vi thu hồi đất của dự án đường giao thông có thể ảnh hưởng đến cả nhà ở, trong khi dự án cấp nước thô chỉ sử dụng một phần diện tích. Vì vậy, địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất phương án thu hồi, bồi thường, tránh trùng lặp hồ sơ và bảo đảm quyền lợi của người dân.

UBND xã Hoạt Giang đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước 31/10/2026 đối với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi. Đối với các hộ có đất ở bị ảnh hưởng, nhất là những trường hợp cần bố trí tái định cư, việc thống nhất phương án và hoàn thiện thủ tục sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định.

Tại xã Hà Trung, đến giữa tháng 10/2026, trong tổng số 3,2ha cần GPMB, địa phương đã bàn giao được 1,93ha, đạt khoảng 60%. Trong số 68 hộ bị ảnh hưởng, địa phương đã chi trả tiền GPMB cho 54 hộ, đồng thời thực hiện thông báo thu hồi đất đối với 14 hộ còn lại và đất UBND xã quản lý. Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc; có hộ gia đình mới chỉ đồng ý cho kiểm kê một phần diện tích đất, phần còn lại vẫn chưa thống nhất do phạm vi thu hồi dự kiến nằm sát công trình nhà ở, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của ngôi nhà. UBND xã đang phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra hiện trạng và xử lý các vấn đề phát sinh. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định trách nhiệm và phương án GPMB sẽ được tiến hành cụ thể với từng trường hợp để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.