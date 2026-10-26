GPA 4.0 chưa phải là tất cả đối với một sinh viên AJC

Giải mã bảng điểm GPA 4.0 và bí kíp 'sống sót' qua guồng quay công việc

Sỡ hữu bảng thành tích ấn tượng với GPA Xuất sắc qua các kỳ thế nhưng Phương Ly cũng từng có những bước khởi đầu đầy chật vật. "Vào năm thứ nhất, mình rất dễ rơi vào tình trạng làm quá nhiều, không xem xét xem thời gian và điều kiện hiện tại có phù hợp hoặc đáp ứng được hay không. Chính vì thế mà mình đã rơi vào tình trạng bị stress và muốn bỏ hết tất cả," Phương Ly bộc bạch.

Từ vấp ngáp ban đầu, cô đúc rút bài học: Cốt lõi để làm nhiều việc hiệu quả là phải biết đánh giá năng lực và điều kiện của bản thân trước khi nhận lời. Sau 3 năm tích lũy kinh nghiệm, Ly đã học được cách phân bổ thời gian hợp lý và làm chủ guồng quay công việc.

Phương Ly là một trong 16 sinh viên tiêu biểu được PGS. TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khen tặng.

Công tác Đoàn - Hội không lấy đi thời gian, mà là bệ phóng nâng tầm giá trị sinh viên

Nhiều người e ngại tham gia phong trào sẽ ảnh hưởng học tập, nhưng với Phương Ly, hoạt động ngoại khóa chính là môi trường quý giá để phát triển bản thân, học hỏi từ những người bạn giỏi giang và mở rộng mối quan hệ chất lượng. Đây cũng là yếu tố nâng cao điểm rèn luyện, quyết định trực tiếp đến học bổng và xếp loại hàng năm.

Dấu ấn của cô thể hiện qua 3 năm liên tiếp làm Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quan hệ Công chúng & Quảng cáo, cùng vai trò tổ chức, truyền thông tại các sự kiện lớn như Premiere 2024: Emoland, Dự án "Nắng Đông" (2024, 2025), hay AJC Job Fair 2026.

Xác định mục tiêu học lên thạc sĩ ngay từ năm thức nhất, Phương Ly lấy đó làm động lực nâng cao GPA và dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Cô từng làm chủ nhiệm đề tài về "Trách nhiệm xã hội của người có tầm ảnh hưởng trong quảng cáo mỹ phẩm trên TikTok" và tham luận tại Ulis Student Forum 2026 về tác động của ChatGPT đến việc học của sinh viên. Đánh giá về AI trong ngành Quan hệ Công chúng (QHCC), cô cho rằng, truyền thông có thể ứng dụng công nghệ nhưng tuyệt đối không để làm mai một tính nhân văn và giá trị sáng tạo cốt lõi.

Song song đó, bản lĩnh cô được khẳng định qua Giải B Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, ở thể loại Video clip. Điểm thu hút của sản phẩm này nằm ở cách khai thác góc nhìn đời thường, lấy chân dung một cựu giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm cảm hứng để minh họa cho việc ứng dụng AI trong công tác dân vận thời số, chuyển hóa một đề tài chính luận tưởng chừng khô khan trở thành một sản phẩm truyền thông giàu cảm xúc và đầy thuyết phục.

Phương Ly (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm tác giả nhận giải B Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Từ giảng đường ra thực tế: Vấp ngã để trưởng thành

Chuyến đi điền dã lên các bản làng Tây Bắc thực hiện brand film cho sản phẩm OCOP nông nghiệp là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của Phương Ly. Đồng hành cùng các chuyên gia và lắng nghe người dân địa phương đã mang lại cho cô góc nhìn tính thời sự và tính thực tế hơn rất nhiều.

Không ngại dấn thân, cô liên tục thử sức ở nhiều vai trò: Làm cộng tác viên kênh TikTok từ cuối năm thứ nhất, truyền thông nội bộ cho doanh nghiệp logistics, đến dựng video remote cho các kênh thương hiệu cá nhân. Qua mỗi thử thách và môi trường thực tế, bài học đắt giá nhất cô rút ra là tinh thần học hỏi không ngừng và sự khiêm tốn cùng sự khiêm tốn để quan sát và điều chỉnh. Tinh thần sáng tạo của người làm truyền thông kết hợp cùng tính kỷ luật của một đảng viên trẻ đã trở thành điểm tựa giúp Phương Ly linh hoạt thích nghi trước mọi thử thách.

Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp logistics giúp Phương Ly tích lũy thêm nhiều bài học về tinh thần học hỏi không ngừng và sự khiêm tốn khi bước ra thị trường lao động.

Sức trẻ và khát vọng lan tỏa giá trị tích cực

Thời điểm kết thúc công việc thực tế tại các tỉnh phía Bắc cũng là lúc Phương Ly tìm thấy nguồn cảm hứng lớn để hiện thực hóa dự án "Culture Map Việt Nam". Nhận thấy nhiều làng nghề và chủ thể truyền thống vẫn thiếu cơ hội lan tỏa hình ảnh, cô cùng đồng đội đã xây dựng bản đồ số hóa văn hóa nhằm kết nối các di sản, di tích lịch sử và sản phẩm nông sản nước nhà đến với bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Sáng kiến mang tính thực tiễn cao này đã xuất sắc giành Giải Ba tại cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên - AJC Start Up 2025".

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực góp mặt trong các chiến dịch thiện nguyện như: "Nắng Đông". Mang trong mình tâm nguyện của một người trẻ làm truyền thông, cô luôn quan niệm rằng, bản thân phải biết dùng ngòi bút và kỹ năng chuyên môn để lan tỏa những điều tốt đẹp, mang lại giá trị thiết thực và sự hỗ trợ ý nghĩa cho cộng đồng.

Bước chân vào cổng trường Báo với biết bao hoài bão nhưng cũng chẳng thiếu những rụt rè, loay hoay, hẳn không ít tân sinh viên từng đối mặt với nỗi sợ "mình quá mờ nhạt và không biết bắt đầu từ đâu". Lấy chính hành trình hơn 3 năm đầy ắp trải nghiệm, thử thách và trưởng thành của mình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phương Ly đã có những chia sẻ chân thành, như một lời động viên tiếp lửa để các thế hệ đàn em tự tin bước tiếp.

Nhìn lại hành trình giai đoạn 2023 - 2026, Phương Ly đã khắc họa nên một bức tranh tuổi trẻ đầy rực rỡ: GPA tuyệt đối 4.0/4.0, chứng chỉ IELTS 6.5, đứng tên trong danh sách giải thưởng các cuộc thi Nghiên cứu khoa học, Chính luận cùng bề dày thành tích phong trào Đoàn - Hội. Khép lại chặng đường đại học, mục tiêu lớn nhất mà Phương Ly đặt ra cho chặng đường tiếp theo là hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tiếp tục học lên cao học và theo đuổi đam mê dài hạn với ngành Quan hệ công chúng.

Dù ở bất kỳ sự lựa chọn hay ngã rẽ nào, Phương Ly vẫn tin rằng, sự nỗ lực và cố gắng thử sức trong 3 năm qua chính là bệ phóng vững chắc nhất. Chặng đường sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội mới, giúp cô tự tin dấn thân, trau dồi tri thức và vươn xa hơn nữa trên con đường bản thân đã chọn.

Ảnh: NVCC