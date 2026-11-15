Goten và Trunks cần cơ hội tỏa sáng trong 'Dragon Ball'

Cả hai đều thừa hưởng dòng máu Saiyan, đạt trạng thái Super Saiyan khi còn nhỏ. Ảnh: Reddit.

Trong thế giới Bảy viên ngọc rồng, Goten và Trunks được giới thiệu là những chiến binh nhí đầy triển vọng. Goten là con trai thứ hai của Goku, còn Trunks là con trai Vegeta. Cả hai đều thừa hưởng dòng máu Saiyan, đạt trạng thái Super Saiyan khi còn nhỏ.

Mới đây, trên ComicBook, tác giả Collin Wieder nhận định xuất phát điểm ấy từng khiến khán giả kỳ vọng hai cậu bé sẽ trở thành lớp chiến binh kế cận, góp sức bảo vệ Trái Đất. Tuy nhiên, khi câu chuyện tiếp diễn, họ thường xuất hiện ở tuyến phụ, tạo tiếng cười nhiều hơn là giữ vai trò quyết định trong các trận chiến.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của bộ đôi là khi họ hợp thể thành Gotenks để đối đầu Super Buu. Chiến binh này có thể đạt Super Saiyan 3, sở hữu sức mạnh vượt xa hình dáng trẻ con bên ngoài. Dù vậy, tính tự cao, sự non nớt cùng giới hạn thời gian hợp thể khiến Gotenks không thể đánh bại đối thủ.

Goten (trái) và Trunks trong phim Dragon Ball Super: Super Hero. Ảnh: Toei Animation.

Nhiều năm sau, hai nhân vật trở lại trong phim Dragon Ball Super: Super Hero (Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng). Khi chiến đấu với Cell Max, họ thực hiện sai động tác hợp thể, tạo ra một Gotenks mập mạp. Tình huống mang màu sắc hài hước, song cũng cho thấy bộ đôi chưa thoát khỏi hình ảnh những cậu bé thiếu kinh nghiệm.

Theo ComicBook, hoàn cảnh trưởng thành là một điểm đáng chú ý ở Goten và Trunks. Khác với Gohan - anh trai Goten, sớm bị cuốn vào những trận chiến sống còn - hai nhân vật lớn lên trong thời kỳ tương đối hòa bình. Điều đó có thể lý giải phần nào tính cách vô tư và mối quan tâm của họ đến đời sống thường nhật.

Tác giả cho rằng thay vì chỉ để hai nhân vật góp mặt thoáng qua hoặc dựa vào phép hợp thể, các phần tiếp theo có thể dành thời gian xây dựng cá tính riêng, tình bạn và quá trình trưởng thành của họ. Những câu chuyện ở trường học, mối quan hệ với gia đình hay việc rèn luyện sức mạnh đều có thể mở ra hướng phát triển cho bộ đôi.