Gotec Land, KN Vạn Ninh và KN Cam Ranh bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ngày 13/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Gotec Land (Gotec Land), có trụ sở tại số 45-47 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP HCM.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Gotec Land chậm gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt tài liệu phải công bố. Các tài liệu này bao gồm báo cáo tài chính năm 2022, 2023, báo cáo tài chính bán niên 2023, 2024 và 2025, báo cáo tài chính được soát xét bán niên 2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm công bố các báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như việc thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn 2022–2025 và bán niên 2026.

Đáng chú ý, Gotec Land cũng chậm công bố thông tin về sự kiện chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn theo quy định. Doanh nghiệp đồng thời chậm thông báo việc hoàn tất mua lại trước hạn bốn lô trái phiếu gồm BOND.GTL01.2020, BOND.GTL04.2020, BOND.GTL03.2020 và BOND.GTL02.2020.

Với các lô trái phiếu này, thời hạn phải công bố thông tin là ngày 10/4/2021, nhưng đến ngày 19-20/8/2021, doanh nghiệp mới gửi thông tin đến HNX.

Ngoài ra, Gotec Land còn chậm dưới 10 ngày làm việc đối với thông tin về kết quả chào bán trái phiếu mã GTLCH2125001.

Trước đó, ngày 11/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh 92,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp có trụ sở tại khu vực Bãi Dài, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hành vi vi phạm được xác định là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, KN Vạn Ninh không công bố định kỳ cho HNX một số tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên 2021, bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 và báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu khác như báo cáo tài chính năm 2020, 2021, 2022 và bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong các kỳ tương ứng.

Các vi phạm tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn 2023–2025, liên quan đến báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ, báo cáo sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Ngoài các báo cáo định kỳ, KN Vạn Ninh còn chậm công bố thông tin về nhiều đợt mua lại trái phiếu trước hạn đối với các lô KVN và KNVCH2131001. Doanh nghiệp cũng công bố không đúng thời hạn các thông tin liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu, thay đổi điều kiện, điều khoản phát hành và thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu trong năm 2024 và 2025.

Cùng ngày 11/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH KN Cam Ranh 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

KN Cam Ranh có trụ sở tại khu vực Bãi Dài, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp không công bố định kỳ cho HNX các tài liệu gồm báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu cùng kỳ và báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Ngoài ra, KN Cam Ranh còn công bố không đúng thời hạn các báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2022, báo cáo thực hiện cam kết với trái chủ bán niên 2023 và bán niên 2024.