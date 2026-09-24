Gọt vỏ, tẩm socola, đông lạnh: Xoài bán trong nước chịu thuế GTGT bao nhiêu?

Hỏi:

Công ty chúng tôi chuyên hoạt động chế biến nông sản đông lạnh xuất khẩu. Hiện nay, Công ty có sản xuất và tiêu thụ trong nước mặt hàng xoài gọt vỏ (không qua các hình thức chế biến như sấy, rang...) sau đó được tẩm ướp bằng socola rồi đem đông lạnh, và bán cho công ty thương mại trong nước.

Mặt hàng xoài gọt vỏ tẩm ướp socola và đông lạnh nêu trên khi bán cho công ty thương mại trong nước có thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay không?

Trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với mặt hàng này là bao nhiêu %?

Trả lời:

Về nội dung vướng mắc trên, Thuế thành phố Cần Thơ hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024 củaQuốc hội khóa XV, quy định:

“Điều 9. Thuế suất

3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số.”

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội khóa XV, quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“...Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.”;

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ, quyđịnh:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp được quy định chi tiết như sau:

1...các sản phẩm chỉ qua sơ chế thông thường là các sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay xát, xay vỡ mảnh, nghiền vỡ mảnh, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, xay, đánh bóng hạt, hồ hạt, chia tách ra từng phần, bỏ xương, băm, lột da, nghiền, cán mỏng, ướp muối, đóng hộp kín khí, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Trường hợp không xác định được thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm căn cứ vào quy trình sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt do người nộp thuế cung cấp để xác định là sản phẩm chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định đã được trích dẫn nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thựctế phát sinh tại đơn vị để xác định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng bán ra đúng theo quyđịnh. Trường hợp Công ty không xác định được mặt hàng sơ chế hay chế biến thì đề nghịCông ty liên hệ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướngdẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ.