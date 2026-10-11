Gordon 'mở tài khoản', Barca cân bằng kỷ lục toàn thắng

Gần như không tốn mấy sức, Barcelona giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga trước một Getafe vô hại với tỷ số 3-0. Đây là trận đấu dành cho những kép phụ, sau quãng nghỉ rất dài.

Đội đầu bảng giải quyết nhiệm vụ gọn gàng, cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB - kỷ lục thuộc về thời Tata Martino ở mùa giải 2013/14.

Gordon ghi bàn đầu tiên cho Barca. Ảnh: FCB

Barca đón các cầu thủ trở về sau khi tỏa đi làm nhiệm vụ quốc tế, trong lúc lịch thi đấu đỉnh cao đang chờ phía trước, với PSG và Real Madrid.

Vì thế, với chấn thương của Raphinha, không có gì ngạc nhiên khi Barca không tung hết sức. Nhưng ngay cả như thế thì đội bóng của Hansi Flick cũng biết cách gây khó khăn cho đối thủ.

Anthony Gordon là trung tâm khi chính thức “mở tài khoản” trong màu áo mới, sau khi có 5 kiến tạo từ đầu mùa.

Sau khi tỏa sáng cùng tuyển Anh tại UEFA Nations League, Gordon như khoác diện mạo mới, chỉ cần 83 giây để đưa Barca vươn lên dẫn bàn với pha đột phá trung lộ và dứt điểm đẹp mắt.

Getafe không thay đổi cách tiếp cận khi thủng lưới, tiếp tục chủ trương kéo dài thế giằng co để chờ cơ hội. Trong khi đó, Barca cũng chơi đơn giản, chỉ có những pha tăng tốc của Gordon bên cánh trái. Lamine Yamal thì gần như chỉ đi dạo.

Sau nửa giờ đồng hồ, đến lượt Gabriel Jesus lên tiếng. Cựu cầu thủ Arsenal đi bóng trong vòng cấm loại một loạt cầu thủ đội khách, sút chân phải khiến thủ môn David Soria đứng nhìn.

Gabriel Jesus cũng lập công. Ảnh: FCB

Sau giờ nghỉ, Hansi Flick đưa ra nhiều thay đổi. Pedri vào sân để khẳng định rằng trận đấu sẽ diễn ra theo cách anh muốn, với nhịp độ do anh quyết định.

Khi bóng đã nằm trong tầm kiểm soát, bàn thứ ba của Barca đến như một diễn biến tất yếu. Phút 73, Lamine Yamal tỉnh giấc, thực hiện quả tạt chuẩn xác để dọn cỗ cho Jules Kounde ghi bàn ngay trước vạch vôi.

Chiến thắng 3-0 củng cố ngôi đầu của Barcelona, đội không phải tiêu hao quá nhiều sức lực trong ngày trở lại thi đấu.

Giờ đây, kỷ lục trong lịch sử La Liga đang chờ thầy trò Flick: khởi đầu mùa giải với 9 trận toàn thắng mà Real Madrid nắm giữ mùa 1968/69.

Ghi bàn: Gordon 2’, Gabriel Jesus 30’, Kounde 73’.

Đội hình xuất phát:

Barca: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Rodri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Gordon, Gabriel Jesus.

Getafe: David Soria, Gudelj, Djene, Romero, A. Garcia, M. Martin, Femenia, Terrats, Mojica, Serrano, Monzon.