Góp yêu thương từ những đồng tiền nhỏ

Từ phong trào này, 9 tháng năm 2026, hội viên 12 chi hội trên địa bàn xã đã tiết kiệm được trên 400 triệu đồng. Đằng sau con số ấy là sự chắt chiu mỗi ngày, là tinh thần trách nhiệm với tập thể và tấm lòng luôn hướng về những người đồng đội còn khó khăn.

Nhiều chi hội có số tiền tiết kiệm khá như Thành Sơn 73 triệu đồng, Kim Phú 63,15 triệu đồng, Đông Hòa 54,5 triệu đồng, Trường Phúc 45 triệu đồng...

Điều đáng quý là nguồn quỹ được hình thành từ những khoản đóng góp nhỏ, nhưng mang lại giá trị thiết thực. Hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; những người đau ốm được thăm hỏi, động viên; những trường hợp cần giúp đỡ có thêm điểm tựa để vượt qua trở ngại trong cuộc sống. Bằng cách đó, nghĩa tình đồng đội không chỉ được nhắc nhớ như một truyền thống, mà hiện diện trong những việc làm cụ thể, gần gũi mỗi ngày.

Phát huy phẩm chất của người thanh niên xung phong năm xưa, các hội viên Ban Công tác nữ còn tích cực tham gia phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cháu trưởng thành, vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dù ở tuổi nào, hoàn cảnh nào, tinh thần sống trách nhiệm, đoàn kết và sẵn lòng sẻ chia vẫn được gìn giữ, tiếp nối bằng những hành động bình dị.

Trung tâm CƯDVC xã Hoằng Tiến