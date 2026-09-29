Góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về phát triển tỉnh Cao Bằng trong kỷ nguyên mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ góp ý kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về phát triển tỉnh Cao Bằng trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về chủ đề, nội dung và các chuyên đề tham luận tại hội thảo; trong đó, đề cập đến phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, các động lực và không gian phát triển kinh tế; giải pháp sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; đánh giá những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp tháo gỡ và định hướng phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý một số nội dung liên quan đến phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giao thông, hạ tầng; đồng thời trao đổi về công tác kinh phí, hậu cần và không gian trưng bày hình ảnh về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại hội thảo. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cần lựa chọn các nội dung tham luận có tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn địa phương, tránh trùng lặp về chủ đề, nội dung giữa các tham luận.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành. Đồng chí nhấn mạnh, do thời gian chuẩn bị hội thảo không còn nhiều, việc trao đổi, thống nhất trực tiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, bảo đảm các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết thực và phù hợp với yêu cầu của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng kết luận cuộc họp.

Đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể tên chủ đề, nội dung tham luận và các vấn đề cần trao đổi tại phiên thảo luận bàn tròn, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong ngày 29/9 để tổng hợp, chuyển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu, phối hợp xây dựng nội dung và mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia. Nội dung tham luận cần bảo đảm tính thực tiễn, xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh, qua đó tăng tính thiết thực và hiệu quả của hội thảo.

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan đầu mối phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hội thảo. Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, số liệu và các nội dung liên quan để các chuyên gia, nhà khoa học có đầy đủ cơ sở nghiên cứu, xây dựng tham luận bảo đảm chất lượng. Sau khi kế hoạch tổ chức hội thảo được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; phấn đấu tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” vào tháng 11/2026.