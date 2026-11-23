Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành thành phố; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, du lịch; lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ và nhân chứng lịch sử.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch Dương Văn Tuấn cho biết, Địa đạo Kỳ Anh được khởi đào từ tháng 5/1965 với tổng chiều dài khoảng 32km. Đường hầm len qua nhà ở, gian bếp, giếng nước, vườn và đình làng, trở thành căn cứ cách mạng của vùng Đông khu vực Tam Kỳ - Thăng Bình.

Ngày 7/5/1997, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quyết định số 985/QĐ-VH công nhận Địa đạo Kỳ Anh là di tích lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, di tích chưa có bộ kiểm kê thống nhất nhằm xác định vị trí, mức độ nguyên gốc và tình trạng của từng đoạn hầm, cửa hầm; việc đối chiếu ranh giới trên hồ sơ với hiện trạng sử dụng đất còn bất cập.

Dự thảo đề án do UBND phường Bàn Thạch xây dựng tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên cơ sở chứng cứ, bảo đảm an toàn và phù hợp với đặc thù không gian làng. Đề án đề xuất hình thành không gian ký ức chiến tranh nhân dân Kỳ Anh, gắn với ổn định đời sống cộng đồng và phát triển các sản phẩm giáo dục lịch sử, du lịch trải nghiệm kết hợp không gian ngầm và mặt đất.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, tổ dân phố Thạch Tân là khu vực chính phục vụ giới thiệu lịch sử và tổ chức tham quan; tổ dân phố Vĩnh Bình tập trung bảo vệ, nhận diện các dấu tích địa đạo, giếng nước và địa điểm cách mạng; khu vực Bãi Sậy Sông Đầm là không gian bổ trợ, gắn với các giá trị đặc trưng như nghề dệt chiếu cói, hô hát bài chòi.

Tại hội thảo, 5 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tập trung vào các nội dung: phương án quản lý, bảo vệ Địa đạo Kỳ Anh; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ di tích; phát huy giá trị cảnh quan Bãi Sậy Sông Đầm; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử Địa đạo Kỳ Anh gắn với các điểm đến khu vực phía nam thành phố; huy động nguồn lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Các đại biểu góp ý về phương pháp kiểm kê địa đạo kết hợp khảo sát kỹ thuật, thu thập ký ức nhân chứng và định vị trên bản đồ hiện trạng; đề xuất các mức độ can thiệp phù hợp đối với công trình ngầm nằm nông trên cát.

Học sinh tham quan, học tập tại Địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: HỒ QUÂN

Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân cho biết, những ý kiến đóng góp, phản biện tại hội thảo có vai trò quan trọng, giúp địa phương hoàn thiện dự thảo đề án trước khi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Địa phương sẽ chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không phụ thuộc vào nguồn vốn lớn, nhằm bảo đảm công tác bảo vệ di tích được thực hiện liên tục.