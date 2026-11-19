Chiều ngày 19-11, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hà khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; nguyên Thường trực Đảng ủy xã qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn; người có uy tín trong cộng đồng dân cư và đơn vị tư vấn quy hoạch.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phước Hà chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung xem xét nội dung Quy hoạch chung xã Phước Hà đến năm 2050. Theo đó, xã Phước Hà phát triển theo định hướng đô thị công nghiệp, có tầm nhìn dài hạn, đột phá, khả thi và phù hợp với nguồn lực thực tế; đồng thời tạo cơ sở pháp lý, không gian và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và phát triển bền vững. Định hướng về phân bố không gian toàn xã, khu trung tâm xã nằm ở phía nam đường tỉnh 709B, quy mô khoảng 35ha. Các hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao được quy hoạch mở rộng, đầu tư đồng bộ. Các cụm công nghiệp Phước Hà 1, 2, 3, 4 được bổ sung thể hiện định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã…

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, bà Trần Đỗ Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiềm năng, lợi thế của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa.