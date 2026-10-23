Góp ý sửa đổi Luật Du lịch, Đại biểu Quốc hội đề nghị có cơ chế đầu tư ưu đãi cho du lịch biển đảo

Trong phiên họp ở Tổ góp ý vào dự thảo sửa đổi các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch tại kỳ họp Quốc hội, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng nhằm tạo bước đột phá cho du lịch biển đảo - ngành kinh tế đang đóng góp hơn 70% tổng doanh thu của du lịch Việt Nam.

Theo đại biểu Tạ Đình Thi, lượng khách du lịch biển hiện chiếm khoảng 65 - 70% tổng lượt khách và đóng góp hơn 70% tổng thu nhập cho ngành du lịch cả nước. Theo ông, điều đó cho thấy tiềm năng vô cùng to lớn của du lịch biển đảo Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi, Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên họp Tổ góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Để du lịch thực sự đột phá, đại biểu Tạ Đình Thi đề xuất cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa sâu sắc hơn các định hướng của Đảng tại Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 định hướng xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, và đặc biệt Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá cao hồ sơ dự thảo sửa đổi luật, đại biểu đoàn Hà Nội thể hiện sự tán thành với các nội dung về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công nhận điểm du lịch, khu du lịch và xếp hạng cơ sở lưu trú (quy định tại các Điều 50, 51, 52, 56) cũng như việc làm rõ khái niệm "xúc tiến du lịch" tại Điều 3. Đại biểu nhận định, đây là những điều kiện mở đường cho việc thu hút các dự án nghỉ dưỡng, du lịch tàu biển và du lịch biển đảo quy mô lớn.

Phiên họp Tổ của Đoàn Đại biểu thành phố Hà Nội góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu đề nghị bổ sung khái niệm "Du lịch biển đảo" và "Sản phẩm du lịch biển đảo" vào Điều 3 của luật. Ông chỉ rõ, dự thảo hiện đã bao hàm các khái niệm như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... nhưng lại "bỏ quên" du lịch biển đảo - lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất. Việc bổ sung này là cơ sở quan trọng cho công tác thống kê và hoạch định chính sách chuyên sâu.

Thêm nữa, ông cho rằng ở Điều 18 và Điều 19, cần quy định rõ cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các khu du lịch quốc gia ven biển, hải đảo; khuyến khích phát triển du lịch tàu biển, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái và mở rộng các tuyến du lịch kết nối đất liền với hệ thống đảo gần bờ, xa bờ.

Đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi đề xuất nguyên tắc bắt buộc: Phát triển du lịch phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Dẫn chứng từ thực tiễn, đại biểu Tạ Đình Thi nêu rõ Việt Nam hiện có những huyện đảo/đặc khu biển đảo đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ cùng nguồn lực đầu tư khổng lồ như Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Lý Sơn, Phú Quý, Kiên Hải, Phú Quốc... Trong đó, những địa bàn như Phú Quốc thể hiện tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Đại biểu Tạ Đình Thi cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố an ninh chủ quyền tại Điều 5 của dự thảo. Ông đề xuất bổ sung nguyên tắc bắt buộc: Phát triển du lịch phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền biển đảo; bảo tồn đa dạng sinh học và tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng du lịch đơn thuần.

"Đối với du lịch biển đảo, yếu tố quốc phòng, an ninh là yêu cầu tiên quyết. Do đó, nguyên tắc này cần phải được thể hiện rõ ràng và xuyên suốt trong chính sách phát triển du lịch của Nhà nước," đại biểu Tạ Đình Thi nhấn mạnh./.