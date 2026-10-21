Góp ý quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận 'Gạo Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh'

Chiều 21/10, tại xã Cẩm Xuyên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK (đơn vị chủ trì thực hiện dự án) tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện mô hình quản lý, sử dụng và các công cụ phục vụ công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Gạo Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh”.

Đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo thuộc khuôn khổ Dự án tạo lập, quản lý và phát triển NHCN “Gạo Cẩm Xuyên” cho sản phẩm gạo của tỉnh Hà Tĩnh (phạm vi nghiên cứu gồm các xã: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Yên Hòa, Cẩm Bình).

Bà Hoàng Thị Ngọc Lý - đại diện Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK giới thiệu về mô hình quản lý NHCN và các quy định liên quan.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK đã giới thiệu tổng quan về mô hình quản lý NHCN “Gạo Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh”; quy chế phối hợp trong việc quản lý, sử dụng NHCN; các văn bản quản lý NHCN (bao gồm: quy định cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN; quy định kiểm soát việc sử dụng NHCN; quy định sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu); hệ thống nhận diện thương hiệu và phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang NHCN.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên phát biểu tại hội thảo.

Theo đó, mô hình quản lý NHCN “Gạo Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh” được đề xuất đã xác định rõ cơ cấu tổ chức quản lý, trách nhiệm của chủ sở hữu nhãn hiệu (Sở KH&CN), đơn vị được giao trực tiếp quản lý, các cơ quan phối hợp và các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, mô hình đã xây dựng được cơ chế quản lý, kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu gắn với kiểm soát vùng sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng sản phẩm và hoạt động khai thác, phát triển nhãn hiệu trong thực tiễn.

Bà Đặng Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Hòa góp ý tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo UBND các xã và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm lúa, gạo đã tập trung thảo luận, góp ý hoàn thiện mô hình, phát triển nhãn hiệu. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tăng cường liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, cơ sở thu mua, chế biến và kinh doanh; từng bước hình thành các mối liên kết tiêu thụ ổn định; hoàn thiện danh mục sản phẩm, bao bì, nhãn hàng hóa, thông tin truy xuất nguồn gốc và các điều kiện thương mại cần thiết; mở rộng mạng lưới khách hàng, điểm bán và kênh phân phối; đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với tìm kiếm khách hàng…

Đại biểu trao đổi, góp ý tại hội thảo.

Việc triển khai mô hình quản lý NHCN “Gạo Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh” có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ danh tiếng sản phẩm gạo đặc trưng của địa phương, nâng cao khả năng nhận diện trên thị trường, tạo sự tin cậy đối với người tiêu dùng và tăng giá trị thương mại cho sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để tổ chức hiệu quả các hoạt động quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế bền vững.