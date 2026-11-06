Góp ý phát triển Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng giai đoạn 2027 - 2030

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Theo dự thảo kế hoạch, DAVAS giai đoạn 2027 - 2030 được định hướng phát triển thành hoạt động kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo thường niên, hướng tới quy mô toàn cầu.

Diễn đàn là sự kiện gặp gỡ, kết nối giữa startup với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, hướng đến một quy trình hỗ trợ xuyên suốt, từ tuyển chọn dự án, đào tạo, huấn luyện, hoàn thiện hồ sơ gọi vốn đến thuyết trình, kết nối đầu tư trực tiếp và hỗ trợ sau kết nối.

Diễn đàn hướng đến hỗ trợ, tuyển chọn và phát triển ít nhất 250 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động kết nối đầu tư, đào tạo, gọi vốn và xúc tiến thị trường.

Trong đó, ít nhất 20% dự án, doanh nghiệp do người nước ngoài sáng lập. Tổng vốn đầu tư cam kết dự kiến đạt trên 3 triệu USD, cùng ít nhất 200 cuộc gặp gỡ trực tiếp theo hình thức 1:1 giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong đó, việc hình thành cơ sở dữ liệu và mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia và các đối tác được xác định là một nội dung quan trọng.

DAVAS được tổ chức định kỳ hằng năm, từng bước mở rộng quy mô và gắn kết với các sự kiện lớn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư trong nước, quốc tế.

Song song, thành phố sẽ tổ chức các chương trình đào tạo về gọi vốn, mô hình kinh doanh, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ đầu tư; tăng cường kết nối với các quỹ đầu tư quốc tế; vận động doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia đầu tư, hình thành các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Đại biểu góp ý giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và quy mô tổ chức DAVAS. Ảnh: MINH LÊ

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và quy mô tổ chức DAVAS trong thời gian tới như: chuẩn bị trước từ 6-8 tháng để chủ động tiếp cận, mời gọi các mạng lưới quỹ đầu tư quốc tế tại Dubai, Amsterdam, Los Angeles...; triển khai truyền thông sớm từ 6-7 tháng trước sự kiện.

Đồng thời nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp thông qua đánh giá mức độ sẵn sàng đầu tư, kết hợp đào tạo bắt buộc về kỹ năng thuyết trình gọi vốn và tiếng Anh.

Cạnh đó, các đại biểu đề xuất đổi mới không gian và cấu trúc chương trình theo hướng tổ chức các hội thảo chuyên đề, phân luồng gọi vốn theo giai đoạn phát triển của dự án, tăng cường các phiên đối thoại trực tiếp giữa nhà đầu tư và startup sau thuyết trình gọi vốn (pitching).

Phân tách các dự án sinh viên sang những sân chơi phù hợp như cuộc thi, hackathon hoặc phiên kết nối trực tuyến trước sự kiện; thiết lập các nhóm trao đổi với đối tác chiến lược và tổ chức hoạt động giao lưu bên lề như golf nhằm tăng cường hiệu quả kết nối.

Mục tiêu chung của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2027 - 2030 là kết nối ít nhất 50 quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần và tổ chức đầu tư trong, ngoài nước; thu hút từ 10 - 15 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, dự thảo kế hoạch triển khai DAVAS giai đoạn 2027 - 2030 đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: phát triển nguồn dự án khởi nghiệp và nâng cao năng lực gọi vốn; mở rộng mạng lưới nhà đầu tư; huy động nguồn lực và tăng cường hợp tác quốc tế; tổ chức DAVAS; đẩy mạnh truyền thông; theo dõi, đánh giá và hỗ trợ sau kết nối đầu tư.