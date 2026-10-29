Góp ý nội dung phối hợp ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học tiếng Anh

- Sáng 29/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online) tổ chức cuộc họp góp ý nội dung phối hợp ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học tiếng Anh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện VTC Online đã giới thiệu chương trình hỗ trợ tiếng Anh trên nền tảng số, các tính năng ứng dụng AI và học liệu, công cụ hỗ trợ giáo viên, học sinh.

Đại diện Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến phát biểu tại cuộc họp

Sau phần giới thiệu, các đại biểu đã trao đổi về định hướng hợp tác trong việc ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học tiếng Anh; nguyên tắc tự nguyện, không thu phí, không làm tăng tải; việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh và trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp

Các đơn vị sẽ phối hợp triển khai Chương trình bổ trợ tiếng Anh trên Trường học số goEdu có ứng dụng AI, hỗ trợ học sinh rèn luyện tiếng Anh thường xuyên, theo dõi quá trình và kết quả học tập; phối hợp tổ chức Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) theo hướng dẫn của Ban tổ chức IOE, tạo điều kiện để học sinh có nhu cầu tham gia trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với kế hoạch và điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục. Nội dung chương trình phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

VTC Online sẽ cung cấp học liệu số, công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá 4 kỹ năng và báo cáo phân tích dữ liệu học tập cho giáo viên, nhà trường, Sở GD&ĐT; tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về khai thác nền tảng và ứng dụng AI trong dạy học tiếng Anh.

Đại diện Trường THCS Vĩnh Trại trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Trường THPT chuyên Chu Văn An trình bày ý kiến tại cuộc họp

Cùng đó, các đại biểu đã góp ý về nội dung, đối tượng, phạm vi, phương thức tổ chức, điều kiện và tính khả thi của việc triển khai tại các trường trên địa bàn tỉnh, mức độ phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc phối hợp ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, trọng tâm là kỹ năng nghe, nói của học sinh và năng lực của giáo viên, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn tỉnh.