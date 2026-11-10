Góp ý nghiên cứu lịch sử công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1945 - 2020

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hội thảo do Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà và Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học lịch sử thành phố Lưu Anh Rô đồng chủ trì, thu hút đông đảo nhà nghiên cứu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Mạnh Hà cho biết, đề tài được phê duyệt, triển khai trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Sau sáp nhập, địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu tại các xã miền núi phía tây thành phố, thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây.

Quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng tây Quảng Nam - Đà Nẵng là dòng chảy lịch sử liên tục, thống nhất. Qua gần 2 năm triển khai, Ban Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên đã hoàn thành 10 chuyên đề nghiên cứu.

Trong đó, tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số; phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp giai đoạn 1930 - 1945; những đóng góp của đồng bào trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và quá trình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau ngày giải phóng, nhất là từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam năm 1997 đến năm 2020.

Theo số liệu nghiên cứu, 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam trước đây có tổng diện tích khoảng 772.439ha, chiếm 74% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; dân số hơn 410.000 người, chiếm khoảng 27%. Riêng 2 huyện biên giới Tây Giang và Nam Giang có 14 xã giáp Lào, với chiều dài đường biên giới 142,5km.

Nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam Đinh Mươk phát biểu, góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Năm 1986, 4 huyện miền núi Trà My, Phước Sơn, Hiên và Giằng có tổng dân số khoảng 81.000 người, trong đó 61.400 người dân tộc thiểu số; diện tích đất lúa nước đạt 1.042ha.

Đến năm 2018, số đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số có 6 người ở cấp tỉnh, 108 người ở cấp huyện và 1.235 người ở cấp xã...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý, thẩm định tính chính xác của các mốc lịch sử, nhân vật, sự kiện, địa danh và số liệu qua từng thời kỳ; làm rõ những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam cũ trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Các ý kiến cũng đề xuất bổ sung bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân tộc; đồng thời kiến nghị giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, phục vụ công tác dân tộc của thành phố trong giai đoạn mới.

Hội thảo góp ý làm rõ đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ. Trong ảnh: Đồng bào Cơ Tu rước tượng Bác Hồ trong ngày hội đoàn kết. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thông qua hội thảo, các chuyên đề nghiên cứu được tiếp tục rà soát, bổ sung, góp phần hệ thống hóa quá trình thực hiện công tác dân tộc ở Quảng Nam giai đoạn 1945 - 2020, ghi nhận đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ và cung cấp cơ sở thực tiễn cho công tác tham mưu, xây dựng chính sách trong thời gian tới.