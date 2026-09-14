Góp ý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính

Theo báo cáo tại hội thảo, Bộ Tài chính đã rà soát 1.433 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Qua rà soát, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất bãi bỏ khoảng 260 văn bản, sửa đổi 270 văn bản. Đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Nội dung rà soát tập trung vào tính phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế; những quy định còn bất cập, chồng chéo, chưa rõ ràng hoặc không còn phù hợp. Cùng với đó, rà soát các quy định liên quan thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu dự tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu tập trung trao đổi, góp ý vào kết quả rà soát và phương án xử lý đối với từng nhóm văn bản. Nhiều ý kiến đề nghị quá trình sửa đổi, bổ sung cần tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý ở địa phương. Đại biểu quan tâm đến việc xử lý những quy định còn chồng chéo giữa các lĩnh vực, những nội dung chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng; đồng thời đề nghị khi sửa đổi văn bản cần bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, dễ thực hiện, hạn chế phát sinh thủ tục và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đối với những quy định không còn phù hợp thực tiễn, cần sớm sửa đổi hoặc bãi bỏ; những nội dung còn thiếu, cần nghiên cứu bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố cả nước.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ, rà soát kỹ từng văn bản, từng nhóm vấn đề để xác định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm có cơ sở thực tiễn và pháp lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực tài chính theo hướng đồng bộ, thống nhất, minh bạch và phù hợp thực tiễn.