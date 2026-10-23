Góp ý hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng lập pháp

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, thảo luận tại Tổ.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc trưng mua, trưng dụng tài sản, phương tiện theo điểm c khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 1 Điều 24, để kịp thời huy động nguồn lực xử lý thiên tai, sự cố.

Đối với dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp ý tại điểm b khoản 2 Điều 19, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền cấp xã, gắn với điều kiện nguồn lực và yêu cầu quản lý ngân sách, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống cấp bách, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, thảo luận tại Tổ.

Quan tâm đến dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị tiếp tục rà soát, quy định cụ thể thời hạn đối với từng khâu trong quy trình xây dựng luật, từ thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH đến hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội thông qua; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp, tạo đủ thời gian để ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án luật, nhất là báo cáo đánh giá tác động chính sách phải thực chất, có căn cứ, làm rõ tác động đối với các đối tượng liên quan. Đồng thời cần nâng cao chất lượng các dự thảo nghị định, nghị quyết và văn bản hướng dẫn thi hành gửi kèm hồ sơ, tránh tình trạng chỉ có tên điều, khoản mà chưa có nội dung cụ thể, gây khó khăn cho công tác nghiên cứu, thẩm tra.

Đối với trách nhiệm giải trình, tiếp thu và thẩm tra dự án luật, đại biểu đề nghị quy định cụ thể thời hạn gửi hồ sơ đã tiếp thu, chỉnh lý sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; đồng thời bổ sung cơ chế xử lý đối với những nội dung chưa được tiếp thu, chỉnh lý phù hợp với kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về cơ chế xử lý trong trường hợp cấp bách, không thể tổ chức kỳ họp Quốc hội, đại biểu đề nghị nếu thực hiện ủy quyền sửa đổi luật của Quốc hội thì nên giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay vì Chính phủ; bảo đảm phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan thường trực Quốc hội và nguyên tắc pháp quyền.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) thảo luận tại Tổ.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) đề nghị nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng cơ chế giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp cấp bách mà Quốc hội không thể họp trước khi quy định trong Luật, bảo đảm nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Về tham vấn chính sách, đại biểu đề nghị xác định rõ trách nhiệm tham vấn thuộc cơ quan lập đề xuất chính sách, không giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội tổ chức tham vấn đối với dự án được phân công chủ trì thẩm tra, nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động thẩm tra.

Đại biểu đề nghị bổ sung đầy đủ các báo cáo phục vụ công tác thẩm tra, gồm báo cáo tổng kết thi hành pháp luật, rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan; đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, khoa học và công nghệ, bình đẳng giới và chính sách dân tộc đối với hồ sơ dự án luật quy định tại Điều 29.

Góp ý về quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 liên quan đến việc một cơ quan ban hành văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc điều kiện áp dụng.

Trường hợp các văn bản thuộc những lĩnh vực không liên quan, việc quy định chung trong một văn bản có thể gây khó khăn trong quá trình xây dựng, thẩm tra và tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần có quy định phù hợp, bảo đảm tính thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật.