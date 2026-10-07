Góp ý hoàn thiện quy định về hiến, ghép tạng

Hội nghị do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, chủ trì, lấy ý kiến 5 dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến 5 dự thảo luật, nghị quyết. Ảnh: SONG MAI

Làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ và thương mại hóa

Góp ý dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), ông Trần Xuân Toàn, đại diện Bệnh viện Quân y 175, cho rằng dự thảo cấm quảng cáo, môi giới hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại tạo cơ sở pháp lý chống mua bán nội tạng. Tuy nhiên, việc đưa yếu tố “vì mục đích thương mại” vào cấu thành hành vi còn có kẽ hở.

Theo ông Toàn, việc xử lý hành vi quảng cáo, môi giới gặp khó khăn khi phải chứng minh yếu tố thu lợi bất chính, giao dịch bằng tiền hoặc tài sản. Người môi giới có thể ngụy trang dòng tiền dưới dạng hỗ trợ chi phí bồi dưỡng, đi lại, ăn ở, khiến ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện và thương mại hóa khó phân định.

Ông đề nghị làm rõ “vì mục đích thương mại” thông qua các tiêu chí về dòng tiền, mối quan hệ giữa người hiến và người nhận. Đồng thời, ông đề xuất bỏ điều kiện này, cấm mọi hành vi quảng cáo, môi giới hoặc tìm kiếm người hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người; việc hiến, nhận phải qua Trung tâm Điều phối Quốc gia để có cơ sở xử lý các hành vi môi giới tự phát.

PGS - BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu. Ảnh: SONG MAI

PGS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đề nghị minh bạch cơ chế tài chính, kinh phí hỗ trợ người hiến tạng. Theo ông, việc vận động hiến và lấy mô, tạng còn khó khăn do thiếu ngân sách, cơ chế hỗ trợ chi phí. Một số đơn vị phải trích kinh phí, quỹ hoạt động để chi trả vận chuyển, mai táng cho người hiến.

TS - BS Dư Thị Ngọc Thu nêu ý kiến góp ý tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho rằng nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng phải có trách nhiệm, cảnh giác khi tư vấn, tiếp cận, khai thác thông tin từ người hiến và người nhận. Không thể để phẫu thuật viên vừa thực hiện ca mổ, vừa tư vấn, vừa xác minh toàn bộ trường hợp. Vì vậy, cần có cơ chế phân công trách nhiệm và chế tài đủ sức răn đe.

Góp ý quy định về hình sự, tố tụng hình sự

Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại diện Trường Đại học An ninh nhân dân nêu ý kiến về Điều 116, quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo đại biểu, dự thảo quy định xử lý hành vi chuẩn bị a-xít nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nhưng chưa quy định trường hợp đã thực hiện hành vi mà hậu quả không xảy ra.

Đại biểu đề nghị quy định hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác bằng a-xít nguy hiểm, hoặc trước đó đã thành lập, tham gia nhóm tội phạm, vẫn cấu thành tội phạm dù chưa gây tổn thương cho người khác.

Luật gia Phạm Thanh Tuyền, đại diện Hội Luật gia TPHCM, đề nghị bổ sung vào Điều 19 dự thảo trường hợp “con riêng của vợ hoặc con riêng của chồng mà sống chung” được miễn trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm theo khoản 1 điều này, nhằm phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế và các quy định liên quan.

Góp ý khoản 2 Điều 457 dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) về ghi nhận việc tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt trong giai đoạn điều tra, đại diện VKSND TPHCM đề nghị viện kiểm sát tham gia ngay khi cơ quan điều tra lập biên bản ghi nhận việc nhận tội, để thống nhất mức hình phạt dự kiến, thể hiện trong kết luận điều tra.

Theo đại diện VKSND TPHCM, đây là cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm việc nhận tội tự nguyện, khách quan và giúp bị can thấy rõ mức độ khoan hồng từ sớm.