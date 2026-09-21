Góp ý hoàn thiện quy định về cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ

Hội nghị nhằm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học về tính cần thiết, phù hợp, khả thi và hiệu quả của các cơ chế chính sách được đề xuất, nhất là những chính sách có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực mới cho phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 59, Nghị quyết 45 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 59, Nghị quyết 45 của Ban Thường vụ Thành ủy cho biết: Thực hiện chủ trương của Trung ương và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thành phố Cần Thơ đã xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội và nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách mới thay thế các cơ chế thí điểm hiện hành.

Trong quá trình đó, Quốc hội đã ban hành Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo thêm khuôn khổ pháp lý và không gian chính sách cho các thành phố phát triển. Vì vậy, Cần Thơ cần rà soát, cấu trúc lại các đề xuất trên cơ sở kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, lựa chọn những cơ chế Luật đã quy định phù hợp với thành phố; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các chính sách đặc thù mà Luật chưa bao quát hoặc chưa giải quyết đầy đủ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc xây dựng các cơ chế, chính sách phải xuất phát từ những vấn đề thành phố thực sự cần, bảo đảm có căn cứ, thực sự cần thiết và có khả năng tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các đại biểu tập trung góp ý ba nhóm nội dung: những chính sách trong Luật Phát triển đô thị mà thành phố có thể vận dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách chưa được quy định trong Luật và những cơ chế, chính sách đặc thù do doanh nghiệp đề xuất. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ trao đổi, thảo luận, phản biện để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, các nhà khoa học, viện, trường và doanh nghiệp cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị định, đồng thời đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị công phu cho định hướng phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định cần xác định rõ những điểm nghẽn thực sự cần tháo gỡ, tránh đề xuất dàn trải. Từ góc độ môi trường kinh doanh, doanh nghiệp quan tâm đến việc phát triển lực lượng doanh nghiệp đông và mạnh, đồng thời cần những cơ chế tạo lợi ích cụ thể, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển thành phố.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Duy Huân, Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, dự thảo Nghị định đã tiếp cận khá toàn diện các vấn đề phát triển của thành phố, từ tổ chức bộ máy, quy hoạch, đô thị, giao thông, logistics, thương mại, tài chính - ngân sách, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực đến nông nghiệp, du lịch và liên kết vùng. Vấn đề quan trọng không chỉ là trao thêm cơ chế mà phải thiết kế cơ chế để Cần Thơ chuyển hóa lợi thế trung tâm vùng thành tăng trưởng thực tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Duy Huân kiến nghị xác định rõ hơn vai trò của Cần Thơ là đầu mối liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong các lĩnh vực logistics, nông nghiệp - thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế. Thành phố cần được chủ trì hoặc phối hợp với các địa phương trong vùng xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên kết vùng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng tính chủ động về tài chính - ngân sách cho thành phố; ưu tiên nguồn lực cho giao thông, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh, chống ngập, du lịch và các công trình có tính chất liên kết vùng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Duy Huân cũng kiến nghị xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế sông nước trên cơ sở phát huy hệ thống sông, kênh rạch, cảng, bến và các điểm du lịch đặc trưng của thành phố.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, hội nghị đã tiếp nhận 89 ý kiến, tập trung vào các cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, trong đó có các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, hạ tầng, tài chính; đồng thời rà soát, góp ý trực tiếp vào các điều khoản của dự thảo Nghị định.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Tổ công tác số 7 tiếp thu, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý; nhóm soạn thảo Nghị định rà soát căn cứ pháp lý, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các cơ quan có thẩm quyền. Văn phòng Thành ủy và các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ qua Bộ Tài chính trong thời gian tới.