Góp ý hoàn thiện luật, tăng cường bảo vệ trẻ em, người khuyết tật

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH TPHCM, chủ trì hội nghị.

Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo 5 luật. Ảnh: SONG MAI

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em

Góp ý Dự thảo Luật trẻ em, Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, khoản 2 Điều 65 Luật hiện hành quy định UBND cấp xã lập danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế có đủ điều kiện và gửi đến cơ quan LĐ-TB-XH cấp huyện đã không còn phù hợp.

Dự thảo giao UBND cấp xã lập, quản lý danh sách và điều phối lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế là phù hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Các đại biểu tham gia phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Liên quan khoản 7 Điều 82 dự thảo Luật Trẻ em về trách nhiệm của Bộ Y tế trong phòng, chống tai nạn, thương tích, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đề nghị bổ sung nội dung quan tâm đến trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn, bởi đây là nhóm có hoàn cảnh đặc biệt, cần ưu tiên bảo vệ.

Ông cũng kiến nghị TPHCM cần có Quỹ Bảo trợ trẻ em hoạt động độc lập và quy định rõ tại Điều 95 dự thảo đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ quy định về giáo dục, hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại địa phương; cơ chế phối hợp giữa chính quyền, ngành y tế, công an và các tổ chức chính trị - xã hội khi trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Về dự thảo Luật Người khuyết tật, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, cho biết tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện tuyển dụng lao động là người khuyết tật còn thấp, dù các doanh nghiệp được chính sách ưu đãi thuế khi sử dụng lao động khuyết tật.

Bà Ngọc đề nghị có chế tài nếu trong một năm doanh nghiệp không tiếp nhận lao động khuyết tật, đồng thời có chính sách hỗ trợ về mặt bằng, thuế để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Ông Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Góp ý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ông Phạm Quốc Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho rằng việc chuyển thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hành nghề từ Bộ Y tế sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể tác động đến sinh viên, bác sĩ nội trú.

Ông Dũng đề nghị luật hóa cơ chế phối hợp, quy trình thẩm định do Bộ Y tế xây dựng; bổ sung Hệ thống thông tin quốc gia về quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ khi thu hồi giấy phép, tránh trường hợp bị thu hồi ở tỉnh này nhưng vẫn hành nghề ở tỉnh khác.

Đại diện Hội Luật gia TPHCM cho rằng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao xây dựng giá khám bệnh, chữa bệnh nhưng việc này còn nhiều khó khăn, bởi chất lượng khám, chữa bệnh phụ thuộc lớn vào trình độ, kỹ năng của bác sĩ, những yếu tố không thể thay thế bằng máy móc, trang thiết bị.

Dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế, vẫn còn tình trạng người dân chi trả thêm chi phí những vẫn phải điều trị trong điều kiện đông, chật. Cần có lộ trình, phương án tính toán phù hợp trong xây dựng giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Tại dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Bình - TPHCM, không đồng tình đề xuất bỏ quy định "kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động" trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi rất khó kiểm soát việc bán rượu bia cho ai, bán trong trường hợp nào và có thể bán cho người chưa 18 tuổi đủ tuổi.