Góp ý hoàn thiện hành lang pháp lý trong đấu tranh, xử lý tội phạm

Đồng chí Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá việc sửa đổi, bổ sung 3 dự án luật là yêu cầu cấp thiết nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chặt chẽ hơn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, bảo đảm phân định rõ giữa trách nhiệm hình sự với các quan hệ dân sự, kinh tế, tránh tình trạng hình sự hóa các giao dịch dân sự, thương mại. Các đại biểu cũng kiến nghị làm rõ cơ chế thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là đối với trường hợp người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định có tính dự báo, bao quát đối với các loại tội phạm mới phát sinh liên quan đến công nghệ số, tài sản số và môi trường mạng.

Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hành quyền công tố gắn với kiểm sát hoạt động điều tra, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ nhưng không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền của công an cấp xã, phường, đặc khu trong tiếp nhận, xác minh ban đầu tin báo, tố giác tội phạm. Đồng thời, cần bổ sung các quy định về thu thập, giám định, bảo quản và đánh giá giá trị chứng minh của chứng cứ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đối với dự thảo Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra; đề nghị làm rõ quy trình xử lý trong trường hợp người bị tố giác, bị điều tra là cán bộ hoặc người đứng đầu cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, cần bảo đảm cơ chế độc lập, khách quan trong xử lý các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra và phòng, chống tội phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Minh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu. Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội xem xét trong quá trình hoàn thiện các dự án luật. Theo chương trình dự kiến, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét và thông qua 3 dự án luật quan trọng này.